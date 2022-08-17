高雄強降雨宣洩不及4處積淹水 水管路車輛如水上行舟[影]

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中央氣象局針對高雄等縣市發布豪雨特報，高雄市區一度因瞬間雨勢宣洩不及，4處道路一度出現積淹水；所幸所有積淹水均在半個小時左右退去。（警方提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月17日

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）高雄市今天下午一波強降雨，因瞬間雨勢宣洩不及，4處道路一度出現積淹水，其中大社區和平路二段199巷積淹水達45.7公分最高，水管、義大路口也淹至半個輪胎高，行車如水上行舟。

午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局針對高雄等多縣市發布豪雨特報，高雄市下午2、3時下起一陣大雨，根據高雄氣象站資料顯示，截至下午3時10分，楠梓區24小時累積雨量達100毫米、仁武區91毫米。

瞬間雨勢過大宣洩不及，導致4處道路一度出現積淹水，大社區和平路二段199巷積淹水高達45.7公分，鳥松區中正路400巷積淹水11.5公分及大埤、忠誠路口積淹水13公分。

另水管、義大路口也水淹半個輪胎高，車輛在黃色泥水上行駛，猶如水上行舟。網友抱怨，或許是地勢低窪緣故，當地經常每逢大雨就容易淹水。

不過雨勢趨緩後，所有積淹水均在半個小時左右後就退水，截至下午5時，高雄市雨勢漸小，未出現新的積淹水通報。（編輯：黃世雅）1110817