竹北勝利二路3度塌陷 縣府要求建商改善、究責

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新竹縣政府24日晚間指出，竹北市「豐采520」建案工程旁勝利二路今年6月與7月間2度發生坍塌，縣府勒令全面停工，而停工中工地正進行固化補救工程，但24日又因地下水和自來水管漏水沖失路基，造成原坍塌處路面第3度塌陷。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月24日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）竹北市「豐采520」建案旁勝利二路日前2次坍塌已停工，今天相同位置又坍塌，新竹縣府指出，要求建商提完整改善計畫，否則將持續停工，並組專案小組釐清肇事原因及責任。

新竹縣政府晚間發布新聞稿指出，竹北市「豐采520」建案工程旁勝利二路，分別於今年6月與7月間，2度發生相同位置坍塌，縣府勒令建案全面停工，而停工中的工地正進行固化補救工程，但今天又因地下水及自來水管漏水沖失路基，造成原坍塌處路面又塌陷。

縣府表示，建案因上次坍塌已全面停工，目前施工的是路基固化工程，以低壓灌漿方式固化；今天下午因地下水流動、自來水管漏水，造成上次坍塌處路面又坍塌。

縣府指出，緊急封鎖此路段，新竹縣長楊文科前往現場，並要求建商正視民眾安全，只要沒有解決及改善計畫，將持續停工。

楊文科表示，目前自強北路與莊敬六街之間的勝利二路已全面封鎖禁止通行，也要求建商並派員持續查看，要盡快完成固化工程，確保路基不再流失。

他指出，原決議的全面停工仍持續，專案小組部分則已邀請建築師、技師和專家學者，將助找出坍塌的根本原因，以解決問題。縣府會嚴格審查建商改善計畫，沒通過就無限期停工。（編輯：戴光育）1110824