楊秋興讚上任後還70億 陳其邁：會持續改善財政

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高雄市長陳其邁（左）與國發會主委龔明鑫（左2）26日出席2022 Meet Greater South「亞灣創新 X 新創大南方」展會，並接受媒體聯訪。中央社記者曾以寧攝 111年8月26日

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（中央社記者曾以寧高雄26日電）前高雄縣長楊秋興在臉書表示，高雄市長陳其邁上任後不但零舉債，且共還了70億元，令人感動且值得喝采。陳其邁說，會從財政紀律與推動經濟發展兩方面，持續改善財政。

楊秋興昨天在臉書發文表示，「高雄市政府是全國財政最困難的院轄市，先前歷任市長多大筆舉債」；當初縣市合併的時候，高雄縣政府含所有隱藏性負債總額是新台幣299億元，但高雄縣縣庫（含鄉鎮市公所）還有現金120億元，換句話說高雄縣的所有負債是179億元。

楊秋興說，和以前的秘書聊天，得知從陳其邁2020年8月就任以來，財政不但零舉債，而且還了58億，這個月又還了12億，總共還了70億；他內心有點懷疑，還打電話向前縣府同仁求證，得到證實，感動之餘特別為陳其邁喝采。

陳其邁今天出席「2022 Meet Greater South X 5G AIoT Expo 亞灣創新X新創大南方」展會接受媒體聯訪說，市府一方面透過財政紀律改善財政，總共還了70億元左右，都是市府同仁非常努力減輕負債的結果，接下來也會繼續努力，讓未來幾項重大建設能持續推動，也讓整體財政狀況逐年改善。

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陳其邁指出，以去年來說，高雄一年的營業銷售總額就達5.5兆，比前一年多了1兆左右；有好的經濟發展，財政狀況自然就會改善，所以市府用擴大投資、繁榮經濟來逐步挹注財政，清償負債也改善整體財政狀況。

對於美國前國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）可能於9月再度訪台，並走訪高雄，陳其邁說，歡迎支持台灣且熱愛民主的國際友人到台灣訪問，到高雄的部分，假如確定行程安排，會再跟大家說明。（編輯：謝雅竹）1110826