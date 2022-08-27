莫拉克風災土石掩埋 紅葉溫泉風華再現

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台泥綠能股份有限公司及雲朗集團旗下的雲品國際攜手開發「紅葉谷綠能溫泉園區」，27日舉行開幕儀式。圖為溫泉戲水區。中央社記者盧太城台東攝 111年8月27日

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（中央社記者盧太城台東27日電）2009年因莫拉克風災遭土石掩埋的台東縣紅葉溫泉，台泥綠能和雲品國際攜手重建，不僅發展地熱發電還重現紅葉溫泉觀光產業。

今天上午台東縣延平鄉長胡黃廣文帶著鄉民穿著布農族傳統服飾，參加「紅葉谷綠能溫泉園區」開幕。他告訴媒體，紅葉溫泉再現風華不僅是地熱發電向綠能邁進，同時溫泉園區也將帶動整個延平鄉的觀光產業。

台東縣紅葉溫泉早期是未開發的野溪溫泉，是著名的紅葉少棒小將練球後舒展身心的泡湯地方。2002年開發成溫泉區，並委由當地的布農文教基金會經營，2009年重新招商，由飯店業者接手經營，未料沒多久就碰上莫拉克颱風遭土石掩埋。

延平鄉公所和花東縱谷國家風景區管理處經過多年研商，和地方鄉親溝通，決定重新開發，讓紅葉溫泉風華再現，2年前由台泥綠能股份有限公司及雲朗集團旗下的雲品國際攜手開發「紅葉谷綠能溫泉園區」，前者開發地熱發電，後者經營溫泉區。

今天上午舉行開幕儀式，台泥綠能發布新聞稿表示，與雲品共同規劃出延平鄉的當地遊程及民宿業者合作，建立一個旅遊平台，打造兼具溫泉、戲水、餐飲等多功能低密度開發的觀光休閒園區，同時發展綠色能源、循環經濟，開發延平鄉觀光的新篇章。

園區內除地熱發電系統及地熱鑽探展與導覽外，有溫泉戲水區、獨立餐廳，展場有26個品牌進駐，其中23個來自台東縣與延平鄉。同時雲品也和在地民宿業者合作，成立訂房平台，預估每年為延平鄉創造近10萬觀光人次。

發電部分，預計2024年底1MW的地熱發電廠完工商轉，每小時能夠發電1000度，1年則發電量約876萬度電，約等同可供2400戶家庭使用。

即日起至明年3月鑽井期，園區特別規劃「紅葉谷地熱鑽井展」，為全台首次開放鑽井案場供民眾參觀，深入了解地熱發電與再生能源。（編輯：黃世雅）1110827

「紅葉谷綠能溫泉園區」27日開幕，園區內除地熱發電系統及地熱鑽探展與導覽外，有溫泉戲水區、獨立餐廳，展場有26個品牌進駐。中央社記者盧太城台東攝 111年8月27日