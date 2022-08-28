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關子嶺寶泉露頭崩塌整修 助穩泡湯水源

2022/8/28 11:12（8/28 11:51 更新）
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台南市關子嶺風景區泥漿溫泉寶泉露頭上方邊坡崩塌，周遭設施及步道損壞，經市府整修已完成崩塌坡地改善且植生復育狀況良好。（台南市水利局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月28日
台南市關子嶺風景區泥漿溫泉寶泉露頭上方邊坡崩塌，周遭設施及步道損壞，經市府整修已完成崩塌坡地改善且植生復育狀況良好。（台南市水利局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月28日
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（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市關子嶺風景區泥漿溫泉寶泉露頭上方邊坡崩塌，造成周遭設施及步道損壞，經市府水利局投入經費整修，崩塌坡地完成改善且植生復育狀況良好，有助確保寶泉露頭資源永續。

台南市長黃偉哲今天上午前往寶泉露頭步道區視察復建工程，聽取相關單位簡報及當地民眾意見。

台南市水利局簡報指出，寶泉露頭為自然湧出泥漿溫泉，因周遭地質複雜脆弱，受颱風豪雨影響，致使上方邊坡崩塌，造成露頭周遭設施及步道損壞，水利局已陸續完成修復。

台南市水利局指出，由市府觀光旅遊局委託水利局代辦「白河區關子嶺寶泉露頭步道災後復建工程」，改善方式主要利用編柵植栽及橫向截導水設施以穩定寶泉露頭上方崩塌坡面，以及露頭周遭設施及步道損壞修復，確保露頭功能並提供遊客更安全舒適的步道遊憩環境。

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黃偉哲表示，時序即將進入9月，泡溫泉旺季也即將展開，還記得去年因為溫泉短缺造成緊張，市府今年超前部署，把關子嶺的溫泉露頭整理好，確保泉源及泉質穩定，希望更多市民及外地遊客可以享受到關子嶺溫泉。

黃偉哲指出，市府會持續把附近的遊樂設施及商業機制弄得更好，讓遊客不僅可以泡溫泉、買到價錢公道的土特產，還可到各景點打卡玩得盡興。（編輯：黃世雅）1110828

台南市長黃偉哲（左2）28日前往白河區寶泉露頭步道區視察復建工程，並體驗自然湧泉。（台南市水利局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月28日
台南市長黃偉哲（左2）28日前往白河區寶泉露頭步道區視察復建工程，並體驗自然湧泉。（台南市水利局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月28日
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