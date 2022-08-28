結合搖滾樂與帆船賽 潮境海灣節碧砂漁港登場

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）基隆潮境海灣節結合「潮搖滾音樂祭」、帆船賽及海鮮啤酒節今天在碧砂漁港登場，共有7組樂團熱力開唱，基隆市長林右昌歡迎大家到基隆感受海洋文化美好，將「帆」惱通通拋開。

林右昌下午出席活動接受媒體聯訪指出，基隆潮境海灣節連續舉辦第5年，無論是帆船賽、市集攤位及音樂會，每年都是夏天最夯、最潮的活動，精彩可期，希望大家都玩得盡興。

林右昌說，台琉盃國際帆船賽近2年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，今年疫情趨緩，朝國門開啟邁進，帆船賽先以基隆嶼繞島賽暖身，等到生活正常化後，將回復以往規模舉辦。

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基隆市政府發布新聞稿表示，今年最受矚目「潮音樂」系列，結合基隆帆船賽，以「帆．不凡」為主題，在碧砂漁港舉辦音樂盛會，並攜手基隆區漁會每年最受期待的海鮮啤酒節共同舉辦，邀請姓名中有與「帆」同音或同字者，參加活動可享用限定漂浮啤酒1杯。

隨著搖滾熱浪節奏，在地創作樂團Time Killa殺時間樂隊為活動揭開序幕，怕胖團、拍謝少年、神棍樂團、無妄合作社、夕陽武士、拾參羊樂團等輪番登場，將搖滾熱浪席捲碧砂漁港。現場還有山海市集40個攤位進行山海美味及文創產品展售，陪伴大家度過假期。（編輯：戴光育）1110828