壽險業捐微型團體傷害險 苗縣8267身障者受惠

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）國泰人壽保險股份有限公司捐贈苗栗縣身心障礙者「微型團體傷害保險」，提供8267名領有第2至第8類身心障礙證明民眾投保，最高理賠金額新台幣50萬元，今天舉行捐贈儀式。

苗栗縣政府社會處長楊文志表示，苗栗縣目前約有3萬3697名身心障礙人口，為促進身障者的社會參與，同時保障他們不致因途中發生意外事故，造成生活頓陷入困境，國泰人壽捐贈的「微型團體傷害保險」可免費增添一份保障。

楊文志指出，這項保險投保對象為縣內15至69歲，並領有第2至第8類輕度及中度身心障礙證明者，計有8267人，最高理賠金額50萬元，自111年8月1日起主動納保，有效期限1年。

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捐贈儀式今天在縣府A201會議室舉行，由國泰人壽副總經理胡榮新代表捐贈微型保險保單，苗栗縣長徐耀昌頒贈感謝狀，感謝國泰人壽熱心公益，共同關懷弱勢族群，營造公平參與、機會平等及權益保障的身障友善環境；苗栗縣脊髓損傷協會、聲暉協進會等身障團體代表也出席見證。

胡榮新表示，這項保險機制有助彌補一般保險制度和社會保險不足的缺口，讓弱勢族群多一份保障，今年適逢國泰60週年慶，感謝各界對公司的支持，盼擴大回饋社會，幫助弱勢，成為社會安定的力量。（編輯：張銘坤）1110829