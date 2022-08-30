花蓮1國小新生掛零 教育處：小校對社區也有功能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）中小學今天開學，花蓮港口國小今年沒有新生入學，奇美、新社、萬寧國小則是各1名新生；縣府教育處表示，全校20名學生以下的國小共12校，但即使小校，對社區發展有穩定功能。

花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏接受中央社記者訪問表示，豐濱鄉港口國小今年新生數掛零，而瑞穗鄉奇美國小、豐濱鄉新社國小、富里鄉萬寧國小入學新生都是1人；國中則是三民國中新生數1人。

翁書敏表示，花蓮縣的國小新生數與去年大致相同，並無明顯增減。對於學生人數少的學校，若是非原住民重點學校，也同樣不會考量裁併，因為這些學校對於社區發展具有安定、穩定的功能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據花蓮縣教育處統計資料，全校20名學生以下的國小分別是豐濱鄉靜浦國小、豐濱鄉新社國小、豐濱鄉港口國小、壽豐鄉溪口國小、瑞穗鄉鶴岡國小、瑞穗鄉舞鶴國小、瑞穗鄉奇美國小、玉里鎮德武國小、玉里鎮觀音國小、富里鄉萬寧國小、富里鄉永豐國小、富里鄉學田國小。

港口國小位於太平洋濱，豐濱鄉是花蓮縣內唯一沒有火車抵達的鄉鎮；奇美國小位於海岸山脈裡的阿美族部落，都有交通不便、缺乏就業機會、人口嚴重外流情形。奇美國小代理教師劉煒民表示，學生人數少，好處就是老師跟學生幾乎是一對一教學，各級學生朝向共同授課的方式來教學。（編輯：陳仁華）1110830