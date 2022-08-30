嘉義民雄之森景觀橋 雨後倒影夜景如雙龍飛舞

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嘉義民雄之森景觀橋夜晚點燈彷彿一條火龍蜿蜒空中，近日嘉義午後常下雨，路面積水如鏡子，點燈的景觀橋與路面倒影相輝映，吸引攝影愛好者拍攝。（歐陽漳提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月30日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）嘉義民雄之森景觀橋夜晚點燈彷彿一條火龍蜿蜒空中，曾吸引人潮，近日嘉義午後常下雨，路面積水如鏡子，點燈的景觀橋與路面倒影相輝映，彷彿雙龍飛舞，再度吸引攝影愛好者拍攝。

位於嘉義縣表演藝術中心前跨台1線的民雄之森景觀橋，夜晚點燈彷彿一條火龍蜿蜒空中，一度引起攝影愛好者、網美一窩蜂來拍照。

嘉義縣表演藝術中心主任黃秋萍今天告訴中央社記者，原本沉寂一陣子的拍照人潮，最近又多了起來，在雨後夜晚拍攝夜景與路面倒影相輝映的畫面。

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一名攝影愛好者說，夜晚民雄之森景觀橋點燈後，像一條飛舞在半空中的龍，映在積水的柏油路面上，彷彿雙龍飛舞，加上拍攝時放慢快門，把過路車輛的光線也收進畫面中，就成了一幅絕美的影像。

嘉義縣府指出，民雄之森景觀橋去年底完工啟用，總長約225公尺，淨高5至5.4公尺，最大跨距約34公尺，是一座景觀曲線造型鋼結構橋，橋頂設置以平埔族菱格紋圖騰意象遮陰棚架及花檯綠美化，兼具人行道、自行車道功能。（編輯：謝雅竹）1110830