嘉縣社宅首案「福樂安居」動土 預計2027年完工

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嘉義縣首案社會住宅「福樂安居」31日在民雄鄉開工動土，建築規模為地上14層、地下3層，共630戶社宅單元只租不售，預計2027年完工。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月31日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣31日電）嘉義縣首案社會住宅「福樂安居」今天動工，內政部政務次長花敬群說，在民雄興建社會住宅，是落實總統蔡英文社宅政策的里程碑，中央與地方合作絕對是推動社宅的關鍵。

嘉義縣第一處社會住宅「福樂安居」，由國家住宅及都市更新中心與嘉縣府攜手合作，打造品質與效率並重的優質好宅。今天花敬群、營建署長吳欣修、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文等人持金鏟開工動土。

花敬群接受媒體聯訪表示，在嘉義營建社會住宅是落實蔡總統社宅政策重大的里程碑，「福樂安居」的社福設施、空間設計都是住宅的典範，感謝縣府在行政過程充分協助，中央與地方合作絕對是推動社宅關鍵中的關鍵，中央會在嘉義縣持續推動興建社宅政策。

翁章梁指出，福樂安居鄰近自然公園、民雄工業區、水綠廊雙學區、嘉義酒廠酒類文物館及觀光工廠，並規劃托嬰、日照中心，提供鄉親居住新選擇。

翁章梁說，建築規模為地上14層、地下3層，共630戶社宅單元只租不售，預計2027年中旬完工。（編輯：郭諭儒）1110831