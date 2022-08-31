更多編輯台推薦新聞：
科學家解開不朽水母回春關鍵 為延緩人類老化提供新線索
科技

科學家解開不朽水母回春關鍵 為延緩人類老化提供新線索

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜
生活

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜

專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理
政治

專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
社會住宅
新聞專題
社會住宅1/85
首頁 / 地方

嘉縣社宅首案「福樂安居」動土 預計2027年完工

2022/8/31 17:21（8/31 17:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義縣首案社會住宅「福樂安居」31日在民雄鄉開工動土，建築規模為地上14層、地下3層，共630戶社宅單元只租不售，預計2027年完工。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月31日
嘉義縣首案社會住宅「福樂安居」31日在民雄鄉開工動土，建築規模為地上14層、地下3層，共630戶社宅單元只租不售，預計2027年完工。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣31日電）嘉義縣首案社會住宅「福樂安居」今天動工，內政部政務次長花敬群說，在民雄興建社會住宅，是落實總統蔡英文社宅政策的里程碑，中央與地方合作絕對是推動社宅的關鍵。

嘉義縣第一處社會住宅「福樂安居」，由國家住宅及都市更新中心與嘉縣府攜手合作，打造品質與效率並重的優質好宅。今天花敬群、營建署長吳欣修、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文等人持金鏟開工動土。

花敬群接受媒體聯訪表示，在嘉義營建社會住宅是落實蔡總統社宅政策重大的里程碑，「福樂安居」的社福設施、空間設計都是住宅的典範，感謝縣府在行政過程充分協助，中央與地方合作絕對是推動社宅關鍵中的關鍵，中央會在嘉義縣持續推動興建社宅政策。

翁章梁指出，福樂安居鄰近自然公園、民雄工業區、水綠廊雙學區、嘉義酒廠酒類文物館及觀光工廠，並規劃托嬰、日照中心，提供鄉親居住新選擇。

翁章梁說，建築規模為地上14層、地下3層，共630戶社宅單元只租不售，預計2027年中旬完工。（編輯：郭諭儒）1110831

嘉義縣首案社會住宅「福樂安居」31日在民雄鄉正式動工，內政部政務次長花敬群表示，「福樂安居」的社福設施、空間設計都是住宅典範，感謝縣府在行政過程充分協助，中央與地方合作絕對是推動社宅關鍵中的關鍵。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月31日
嘉義縣首案社會住宅「福樂安居」31日在民雄鄉正式動工，內政部政務次長花敬群表示，「福樂安居」的社福設施、空間設計都是住宅典範，感謝縣府在行政過程充分協助，中央與地方合作絕對是推動社宅關鍵中的關鍵。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月31日
翁章梁
同天登記參選嘉義縣長 翁章梁、王育敏各自造勢 台塑贈2輛智慧綠能醫療大巴 照護嘉縣偏鄉居民
花敬群
省20億公帑、破桶屍案 內政部表揚24模範公務員 大巨蛋公安8/25再審 柯文哲籲勿犧牲國家利益
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
林佳龍：若當選促100家新創企業有成