高市衛生局8人將異動 防疫主力潘炤穎調升副局長

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（中央社記者曾以寧高雄3日電）高雄市衛生局8人將調動，其中COVID-19防疫工作主力簡任技正潘炤穎將升任副局長，疾管處長何惠彬升任簡任技正，副局長林盟喬將轉任民生醫院一級醫師，人事案5日起生效。

高雄市政府人事處公告人員異動，5日生效，林盟喬將轉任市立民生醫院一級醫師，高雄市衛生局副局長蘇娟娟將升任高雄市政府顧問，遺缺分別由潘炤穎、主任秘書王小星升任。

高雄市衛生局疾管處長何惠彬將升任簡任技正，遺缺由食品衛生科長謝米枝升任，食品科長遺缺將由左營區衛生所長林千雅升任；高雄市衛生局主任祕書一職將由衛生局視察廖哲宏升任。

這波人事案中，林盟喬、潘炤穎及何惠彬都經常出席高市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會。林盟喬曾在疫情記者會上受到高雄市長陳其邁稱讚醫務管理經驗豐厚，如今將回歸醫院工作。

潘炤穎則主責高雄市防疫工作，出席疫情記者會都負責簡報疫調狀況及疫情最新發展。

對於升任案，潘炤穎今天告訴中央社記者，副局長一職將有更多責任，也意識到這個任務任重道遠，目前防疫仍是第一優先，會戰戰兢兢面對、盡力做好各項工作。（編輯：戴光育）1110903