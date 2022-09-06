改善南科周邊交通 北外環接樹谷園區聯絡道動土

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市政府向中央爭取台南都會區北外環銜接樹谷園區聯絡道工程，獲內政部營建署核定納入生活圈道路交通系統計畫補助，已於今年5月開工，今天上午舉行工程祈福動土典禮。

台南市政府工務局指出，祈福動土典禮由內政部營建署長吳欣修及台南市副市長趙卿惠等人主持，工程預計114年1月完工，可分流台1線、國道8號及新港社大道車流，有助改善南科園區周邊交通，也使往來南科道路網絡更加完整。

趙卿惠在動土典禮致詞表示，這條道路是改善新港社大道交通的平行道路，未來從台1線或國道8號過來的車流，就不用完全依靠新港社大道，這對南科園區第3期計畫發展非常重要。

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趙卿惠指出，台南都會區北外環道路在副總統賴清德擔任台南市長時，第1期到第4期都已在市府規劃中，市長黃偉哲上任以來，包括用地經費全部由市府負擔，也受到行政院長蘇貞昌支持，希望一棒接一棒，順利解決南科周邊交通壅塞問題。

工務局指出，「台南都會區北外環銜接樹谷園區聯絡道工程」北起樹谷大道與南134線路口，沿南135線路廊穿越國道8號下方及跨越大洲排水，終點銜接「台南都會區北外環道路第3期新建工程」平面道路，聯絡道長度約3.463公里、寬30公尺，主要工項為道路、排水、橋梁改建、交通號誌及人行道等工程，雙向各配置2快車道及1機慢車道。（編輯：陳仁華）1110906