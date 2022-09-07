和平專案啟動 盧秀燕視察工程慰問衛生所人員

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台中市長盧秀燕（前右3）7日前往梨山衛生所，慰問守護偏鄉的醫護人員，感謝他們在疫情期間守護梨山地區居民。前右2為國民黨立委江啟臣。中央社記者趙麗妍攝 111年9月7日

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市長盧秀燕今天啟動「和平專案」，前往和平區視察谷關捎來吊橋整建工程、德芙蘭國小更名揭牌，也慰問梨山衛生所同仁，視察環山的獵人登山步道，傾聽當地民意所需。

台中市政府啟動為期2天的和平專案，盧秀燕率領各局處長到和平區視察。盧秀燕到谷關視察捎來吊橋整建工程，她希望橋的周邊再加強景觀綠美化與設置防護網，允諾向中央爭取預算，若中央不克補助，市府將全額負擔。

和平區博愛國小，學生多為原住民，去年3月經公投同意，111學年度起正式更名為「德芙蘭」國民小學，意喻「好山、好水、適合人居住的地方」。盧秀燕也參與揭牌儀式，分享學校更名喜悅。

梨山地區無住院醫療設施，僅有梨山衛生局1所醫療院所，除視查吊橋工程與學校外，盧秀燕也前往梨山衛生所，慰問守護偏鄉的醫護，感謝他們在疫情期間守護梨山地區居民，為在地移工施打疫苗，防堵疫情。

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位於環山地區自然原始林的環山獵人登山步道，總長度2.5公里，過去是泰雅族人狩獵古獵徑，台中市觀旅局以環境永續方式建置，並參考部落耆老口述故事，營造古獵人生活場景，像是淨化之地、半穴居遺址群落及獵人射箭競技場。

盧秀燕到場關心步道工程進度，她表示，步道建設不僅滿足地方需求、活絡周邊觀光，更能推廣保存原民部落文化，希望完工後吸引人潮造訪，成為觀光新亮點。（編輯：陳政偉）1110907