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犯保新竹分會關懷活動 療癒馨生人的心

2022/9/8 15:01（9/8 15:11 更新）
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中秋佳節即將到來，犯罪被害人保護協會新竹分會在秋節前夕辦理馨生人關懷活動，帶領馨生人前往生態農場遊憩，盼助馨生人轉換心情。（犯罪被害人保護協會新竹分會提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月8日
中秋佳節即將到來，犯罪被害人保護協會新竹分會在秋節前夕辦理馨生人關懷活動，帶領馨生人前往生態農場遊憩，盼助馨生人轉換心情。（犯罪被害人保護協會新竹分會提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月8日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）犯罪被害人保護協會新竹分會在中秋節前夕辦理馨生人關懷活動，主委陳進興說，帶領馨生人前往綠世界生態農場，體驗大自然活動，療癒馨生人的心，轉換心情，走出傷痛的心路歷程。

犯罪被害人保護協會新竹分會主委陳進興向中央社記者表示，這次關懷活動選擇以接觸大自然，體驗行動學習的健康戶外活動，讓馨生家庭間，能在自然的生態環境中，觀賞場內的動、植物，增進彼此情感交流。

常務委員呂柏鏞向中央社記者說，今年也與新竹縣定向越野委員會合作，以另類正能量的方式，融入團隊合作趣味闖關方式，也藉由團隊互動合作，達到協助單親家庭或隔代教養家庭成員，檢視孩子成長歷程，陪伴孩子一同行走成長路。

參與活動的陳姓馨生人表示，來到戶外空間，深呼吸一口氣，感覺能量滿滿，還可以感受蟲鳴鳥叫，與動物互動，對精神提振、心情改善都是最直接的幫助。

新竹分會主任陳宛青向中央社記者指出，感謝綠世界生態農場總經理李明益一起加入關懷行列，讓馨生人前來感受大自然環境，還可與動物互動，達到療癒，進而引導馨生人紓解身心壓力。（編輯：張銘坤）1110908

陳進興
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