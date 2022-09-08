家扶受助媽媽改造二手丹寧褲 創作也能維持家計

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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）花蓮家扶成立幸福小舖13年，培力5名受助媽媽學習縫紉成為布藝師，她們以二手丹寧褲為創作素材，製作包包、布沙發及植物外型的藝術品，細緻手藝讓「丹寧植物」栩栩如生。

幸福小舖今天起至22日，在松園別館展出「植感－丹寧的姿態」創作展，作品是由5名布藝師及2名家扶人員以二手丹寧褲製作而成，有9000片丹寧布片串成的花語森林、150公分高的丹寧熊、多種丹寧植物等，吸引民眾拍照合影。

花蓮家扶中心主任施政延表示，幸福小舖以社會企業的經營理念，提供縫紉課程培訓受助媽媽，通過培訓課程成為合作對象有5人，製作小舖商品，可配合家庭狀況提供彈性工時，按工作性質不同，每人每月約可增加新台幣1萬至2萬多元不等薪資。

小華媽媽起初因先生罹癌，獨自肩負照護及家庭經濟重擔，選擇有彈性工時的幸褔小舖維持經濟，先生病故後，她繼續留在幸福小舖擔任布藝師，這次參展她發揮創意，將丹寧的刷白、口袋縫線融入創作，參與製作150公分高的台灣黑熊丹丹，直呼非常有成就感。

第一次參展的布藝師小萍媽媽說，在幸福小舖學習4年，從團體創作過程中學習到訂定目標、規劃時間等，讓生活也更有目標，增加嘗試及挑戰的動力，有跟3個孩子分享創作過程，孩子們都很佩服她。

施政延說，為讓布藝師的手藝被看見，建立「後山．家優」品牌，商品從設計、打版到車縫，都出自受助媽媽製作，包括包包、布偶、家居用品等商品，都可以客製也可量產。

花蓮家扶指出，展出作品幾乎都開放認購，今天展出第一天，已經賣出丹丹大熊、小熊及沙發布椅等，讓受助媽媽們憑藉手藝掙得收入。（編輯：黃世雅）1110908