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王世典接掌金門醫院 允助縣府落實在地醫療

2022/9/8 19:03（9/8 19:16 更新）
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新任衛福部金門醫院院長王世典（左）8日赴縣府拜會金門縣長楊鎮浯（右），就提升在地醫療等層面廣泛交換意見，王世典表示，會全力配合縣府協助建立民眾對在地醫療的信心，並打造溫馨醫療環境。中央社記者黃慧敏攝 111年9月8日
新任衛福部金門醫院院長王世典（左）8日赴縣府拜會金門縣長楊鎮浯（右），就提升在地醫療等層面廣泛交換意見，王世典表示，會全力配合縣府協助建立民眾對在地醫療的信心，並打造溫馨醫療環境。中央社記者黃慧敏攝 111年9月8日
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（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）新任衛生福利部金門醫院院長王世典今天拜會金門縣長楊鎮浯，允諾向中央爭取建置腫瘤中心等，並配合縣府協助建立民眾對醫療的信心，提升醫療量能與水平，落實在地醫療。

王世典下午在衛生局副局長李金治、科長翁郁雯、金門醫療服務中心主任翁克強、金門醫院副院長陳根雄和董文雅等人陪同下拜會楊鎮浯，就提升金門醫療廣泛交換意見。

楊鎮浯表示，金門醫院各方面已有大幅進步，尤其以整體醫療量能、正面信任關係的建立、服務態度等最為顯著；但因離島醫療的特殊性，金門的醫療狀況有別於台灣本島，除了醫療量能、鄉親的期待，以及所必須承擔的責任和壓力，期盼金門醫院能更正面的行銷，建立鄉親的信任感。

楊鎮浯關切金門醫院舊門診大樓設置長照中心的進度，並提到金門西半島醫療專區的建置確有必要，表示這些都需要金門醫院支持，以符合鄉親的需求與期待。李金治則是關心金門醫院腫瘤中心和金醫改制成北榮分院的時程。

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王世典回應，對於腫瘤中心等的建置，正極力向中央爭取中，同時盡力配合縣府協助建立民眾對在地醫療的信心，並打造溫馨的醫療環境，提升金門醫療量能與水平，落實民眾在地醫療。

1日上任的王世典，國防醫學院畢業，接掌金門醫院前為台北榮民總醫院骨科部脊椎外科主任，1993年到1994年在花崗石醫院擔任外科主治醫師。王世典表示，30年前與妻子在金門定情，金門對自己意義非凡，等同第二故鄉，一直想再重返金門，但因工作忙碌無法如願，能再次到金門服務，相當興奮。（編輯：黃世雅）1110908

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