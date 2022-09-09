蔡其昌諷谷關空氣瓶政策跳票 中市：空品歷年最佳

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，「谷關空氣瓶」是台中市長盧秀燕「市長換人，空氣換新」選舉支票跳票最大的諷刺，台中市政府則說，今年空氣品質是歷年來最佳。

台中市環保局透過文字稿表示，今年空品到目前為止，PM2.5濃度符合國家標準，是中南部第一個達標的縣市，也是台中市歷來最佳，顯示市府治理空品有成效，也會持續改善空品。

盧秀燕剛結束為期2天的和平專案，率領各局處長到和平區視察。蔡其昌今天也到谷關會勘，媒體詢問，是否有較勁意味，蔡其昌表示，行程早已規劃，市府、中央都有各自的工作。

盧秀燕曾在就職典禮上贈送谷關空氣瓶，對此，蔡其昌表示，那是對盧秀燕「市長換人，空氣換新」選舉支票跳票最大的諷刺，這2年台中空氣品質全國排名倒退。

蔡其昌說，台中市民需要的是像谷關一樣空氣，他在中央曾提出對中火最有效改善方法，就是「以氣換煤」。然而，盧秀燕阻擋杯葛了1年多，令人遺憾。未來他會持續針對移動污染源提出解決方案，不是以贈送谷關空氣瓶的方式，這種行為只能說是騙術。

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蔡其昌今天視察捎來步道、捎來吊橋的修繕工程，以及行銷谷關、梨山的「山谷燈光節」，他也發表「谷關300計畫」，透過街道更新，人行步道再造、營造大甲溪親水空間，讓四季皆可遊憩、增設谷關立體停車場，改善車輛交通動線、續辦並擴大山谷燈光節4項政策。

蔡其昌說，要讓谷關遊客人數倍增，達到300萬人次，期盼讓谷關地區以嶄新風貌重返榮景，帶動山城觀光發展，促進當地經濟活絡。（編輯：郭諭儒）1110909