嘉義店家中秋烤鱷魚網友熱議 口感像雞肉Q彈

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每逢中秋節，烤肉成家家戶戶應景活動之一，一般常見都是烤牛、羊、豬肉或海鮮等食材，不過在嘉義市某店家近日一段烤大鱷魚的畫面被貼上網路，引起網友熱議。業者說，大部分民眾都認為口感還不錯。（業者提供）中央社記者黃國芳傳真 111年9月10日

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（中央社記者黃國芳嘉義市10日電）中秋節烤肉，嘉義地方臉書粉專就PO出嘉義市南京路某店家烤1隻大鱷魚照片，引起網友熱議。烤肉業者今天指出，有民眾表示口感像雞肉或龍膽石斑Q彈，也有民眾不敢嚐試。

嘉義地方臉書（Facebook）粉絲專頁「嘉義多一點」分享PO文，嘉義市南京路上有一間甕仔雞店，在烤網上放著一隻大鱷魚，鱷魚的內臟已被處理掉，四肢攤開放在架上慢慢燒烤，畫面引發網友熱議，紛紛留言「烤山豬不稀奇了，現在流行烤鱷魚」、「嚇到吃手手」、「烤完的魚皮也很有價值喔」。

中秋烤肉應景，嘉義地方臉書粉專有人貼出嘉義市某店家烘烤整隻大鱷魚的影像畫面，引發網友熱議。業者說，烤鱷魚不用木炭，採用山上的龍眼木等木材，烤到全熟得花將近3小時。（取自嘉義多一點臉書粉專）中央社記者黃國芳傳真 111年9月10日

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烤鱷魚是阿里山鄉鄒族的烤肉團隊，因中秋節連假，四處趕攤到府服務，業者今天告訴中央社記者，日前與1名飼養鱷魚的業者合作，除了烤山豬外，菜單也加入鱷魚，發現客人的反應不錯，大部分民眾都認為口感還不錯，不過，也有民眾看到鱷魚後，就不敢嚐試。

阿里山鄉鄒族的烤肉業者指出，鱷魚超過1公尺長，費用約新台幣2到3萬元，鱷魚皮厚，宰殺料理費時費工，烤鱷魚不用木炭，採用山上的龍眼木等木材，烤到全熟得花將近3小時，有民眾反應吃起來的口感像雞肉，也有民眾說像龍膽石斑一樣皮厚Q彈。（編輯：黃世雅）1110910