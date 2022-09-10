中秋烤肉留意卡式瓦斯罐 應回收不可丟垃圾車
2022/9/10 14:42（9/10 15:13 更新）
新北土城清潔隊垃圾車1月收運垃圾時，有民眾將卡式瓦斯罐混入垃圾中丟棄，爆炸起火，2名清潔隊員遭灼傷送醫。（民眾提供）
（中央社記者吳欣紜台北10日電）中秋節月圓人團圓，不少民眾會在家用卡式爐搭配烤盤吃烤肉，環保署提醒，卡式瓦斯爐的瓦斯罐是高壓瓶罐，必須回收、千萬不可丟入垃圾壓縮車，否則可能產生火花爆炸。
今年初在新北土城區曾有清潔隊員遭灼傷送醫，起因是有民眾將卡式瓦斯罐混入垃圾並丟入垃圾車，導致垃圾壓縮時爆炸起火，使得第一線清潔隊員受傷。
隨中秋節到來，許多民眾不喜用炭火烤肉，改在家用卡式爐搭配烤盤吃烤肉，連帶產生許多卡式瓦斯罐，環保署提醒，使用過的卡式瓦斯罐必須注意回收4步驟，包含「確認用完、單獨打包、加註示警、交給資收」。
環保署指出，瓦斯罐是高壓瓶罐的一種，屬於公告的應回收容器，瓶內裝的液態燃料若經過擠壓、摩擦容易產生火花造成爆炸，因此回收前應確認已經使用完畢，獨立打包並標示「內有高壓瓶」警語，交由清潔隊員回收，千萬不能與垃圾一起丟入壓縮車。
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環保署也提到，包含民眾家中常見的定型液、防曬噴霧、髮膠噴霧、殺蟲劑、噴漆等也都屬於高壓瓶罐，使用完畢一樣要回收，如果沒有使用完也應找空曠處進行排空，不可自行戳洞以免發生危險。
環保署強調，高壓瓶務必做好「確認用完、單獨打包、加註示警、交給資收」4步驟，保障第一線清潔隊人員及民眾的安全。（編輯：張芷瑄）1110910
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