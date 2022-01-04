卡式瓦斯罐混入垃圾 壓縮爆炸2清潔隊員灼傷

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新北市土城區清潔隊垃圾車4日下午收運垃圾時，疑因民眾將卡式瓦斯罐混入垃圾中丟棄，導致清潔車壓縮垃圾時爆炸起火，2名清潔隊員遭波及，灼傷送醫。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年1月4日

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（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市土城區清潔隊垃圾車今天下午在土城區永豐路收垃圾時，民眾將卡式瓦斯罐混入垃圾導致壓縮時發生爆炸起火，造成2名清潔隊員灼傷送醫。市府環保局除處罰並將提告、求償。

新北市政府消防局簡訊表示，下午約3時許據報，土城區永豐路13巷有環保局清潔車壓縮垃圾時，壓到卡式小瓦斯罐，導致楊姓、林姓2名男清潔隊員臉部及手臂灼傷。除出動滅火外，也將意識清醒的病患送往市立土城醫院治療。

土城警方初步瞭解，有廖姓男子丟棄數個卡式瓦斯爐使用的瓦斯罐，裡面疑似有殘留瓦斯，經垃圾車擠壓才發生爆炸。廖男在警方詢問時供稱，是幫忙蕭姓男子丟垃圾。目前已經受理清潔隊員所提傷害告訴。

新北市政府環保局表示，因民眾投入垃圾車的垃圾包，藏有好幾只小型卡式瓦斯罐，清潔隊員於現場壓縮垃圾時突然瞬間發生爆炸，並一度燃燒起火，造成2名清潔隊員燒燙傷，周邊倒垃圾的民眾、垃圾車駕駛、清潔隊員都嚇一大跳。

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環保局表示，2名清潔隊員經送醫檢查與治療，分別手前臂、後頸部灼傷，敷藥並預防性施打破傷風疫苗後，返家休養。廖姓男子已違反廢棄物清理法，將處最高新台幣6000元罰鍰，也將提告過失傷害罪，並依清潔隊員及車輛損傷程度提出民事求償。

環保局表示，勿將瓦斯罐等爆裂物混入一般垃圾丟到垃圾車內，避免危害民眾及隊員生命財產安全。高壓噴霧瓶罐應先排空內容物之後，交給資源回收車回收。（編輯：李錫璋）1110104

新北市土城區清潔隊垃圾車4日下午收運垃圾時，疑因有民眾將卡式瓦斯罐混入垃圾，車輛壓縮運轉時釀爆炸起火意外，警消獲報到場處理，現場2名清潔隊員灼傷送醫。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年1月4日

新北市土城區清潔隊4日下午收運垃圾時，因民眾丟棄的垃圾中藏有卡式瓦斯罐，導致車輛壓縮時爆炸起火燃燒，殃及2名清潔隊員，手部、後頸部灼傷；環保局表示，將提告求償。（新北市環保局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年1月4日