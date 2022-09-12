台南三爺溪文賢橋改建通車 道路拓寬11月完工

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市政府向中央爭取經費補助進行仁德區文賢路拓寬及三爺溪排水文賢橋改建工程，盼改善台南都會公園附近交通及當地水患，文賢橋改建已完成，文賢路拓寬預定11月完工。

台南市長黃偉哲今天下午前往視察工程進度時表示，位於文賢路上跨越三爺溪的文賢橋，原橋梁底高程嚴重不足，每遇大雨容易造成水患問題，同時，文賢路也是通往台南都會公園、奇美博物館的重要道路，交通頻繁。

黃偉哲表示，目前第1階段工程完成，期待第2階段拓寬工程完成後，交通量能夠更平順，完善道路品質，以避免民眾飽受塞車之苦，並提升台南都會公園與保安車站一帶區域交通需求及觀光發展。

台南市工務局提供資料指出，仁德區文賢路（台1線至保安路）拓寬工程全長約1913公尺，原12公尺道路拓寬為15公尺，投入總經費約新台幣5億7971.8萬元，第1階段由台86線橋下至保安路，包括文賢橋改建，道路長約497公尺，寬度15公尺，雙向各佈設一混合車道並增設人行道。

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台南市工務局指出，文賢橋設計橋長約54公尺、寬15公尺，橋梁型式為單柱式斜張鋼梁景觀橋（含兩端引道橋梁提高及既有道路拓寬工程），於109年底開工，已提前於今年8月7日完工並開放通車，增加三爺溪通洪斷面及排水通洪能力，同時更具景觀特色成為地標。

台南市工務局指出，第2階段由台1線至台86線路段長約1413公尺，拓寬段雙向各佈設一混合車道並增設人行道，兩案工程預計今年11月底前全部完工。（編輯：謝雅竹）1110912