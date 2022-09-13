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8月豪雨永康多處積水 南市水利局提解方

2022/9/13 17:14
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（中央社記者楊思瑞台南13日電）8月多次豪大雨，造成永康區中正路、中山南路與東橋七街口及永大路3段等多處積水。因應類似強降雨事件，南市府水利局已研擬多項改善方案，持續推動排水改善工程。

台南市政府水利局今天表示，為改善中正路涵洞積水，已於高速公路東側進場施作抽水井，並調度移動式抽水機預佈，以加速區域地表排水收集。

長期規劃上需延伸目前高速公路側車道雨水箱涵，加速排入下游區域排水，這部分所需經費達新台幣5.1億元，仍持續爭取中央經費；目前已同步評估利用高速公路西側既有側溝，辦理側溝加大等應急方式以增加當地排洪效率，加速減輕當地積水。

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至於去年委託永康區公所辦理「東橋二街(柴頭港D幹線)排水改善工程」完工後，經多次豪雨考驗，吉村大飯店前積水情形已有改善，但中山南路510巷週邊仍有局部積水。水利局官員說，目前已評估應急改善方案，預計在中山南路542巷口增設集水井，連通至道路對向側溝並做部分側溝改建，所需工程經費約1900萬元，同步協調管線遷移工作。

另外，永大路3段沿線積水，經現勘發現側溝聯通管遭異物阻塞是積水主因。環保局、工務局已於8月10日完成側溝清疏作業，路口積水情形大幅改善；水利局辦理永大路3段箱涵檢視，發現少量混凝土異物並於8月12日清除，後續工務局將於自強路口增設聯通管，以加速路面積水排除。（編輯：孫承武）1110913

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