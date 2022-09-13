更多編輯台推薦新聞：
韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節
科技

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌
生活

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功
產經

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

帶愛犬登基隆嶼 狗狗森友會10/1碧砂漁港登場

2022/9/13 17:37（9/13 18:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆市政府將於10月1日下午在碧砂漁港舉辦「狗狗森友會」，市長林右昌（中）13日出席記者會，邀請民眾與狗寶貝登基隆嶼，一同體驗海天風情。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月13日
基隆市政府將於10月1日下午在碧砂漁港舉辦「狗狗森友會」，市長林右昌（中）13日出席記者會，邀請民眾與狗寶貝登基隆嶼，一同體驗海天風情。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆13日電）基隆市政府將於10月1日下午在碧砂漁港舉辦「狗狗森友會」，邀民眾與狗寶貝登基隆嶼，體驗海天風情，市府今天在記者會再開放20個名額，歡迎民眾共襄盛舉。

基隆市長林右昌指出，寵物就像家人，市府對於毛小孩福利與保護，這幾年來投入許多資源和心力，例如即將完工的5星級寵物銀行，還有基隆市首座寵物公園，市府已編列工程經費新台幣500萬元，今年完成選址後，預計明年下半年前啟用，近年並舉辦狗狗森友會等活動，期盼將基隆市打造成為寵物友善城市。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

市府產業發展處長黃健峰表示，狗狗森友會去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫停，今年在碧砂漁港擴大舉辦，並結合飼主帶家中愛犬登基隆嶼活動，觀光及城市行銷處原有15個名額，今天再開放20個名額供民眾報名。

市府指出，這場活動以寵物公園為概念，設置狗狗闖關遊戲區，參與比賽都可獲得精美好禮，還有機會獲得寵物推車等，基隆市動物保護防疫所也安排獸醫師提供免費狂犬病疫苗注射和寵物健康諮詢，歡迎大家前來共襄盛舉。（編輯：張雅淨）1110913

林右昌
蔡適應：強化4大基地能量 打造基隆地方創生亮點 交通部籌組亞洲跳島郵輪聯盟 為後疫情做好準備
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族