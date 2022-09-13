帶愛犬登基隆嶼 狗狗森友會10/1碧砂漁港登場

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）基隆市政府將於10月1日下午在碧砂漁港舉辦「狗狗森友會」，邀民眾與狗寶貝登基隆嶼，體驗海天風情，市府今天在記者會再開放20個名額，歡迎民眾共襄盛舉。

基隆市長林右昌指出，寵物就像家人，市府對於毛小孩福利與保護，這幾年來投入許多資源和心力，例如即將完工的5星級寵物銀行，還有基隆市首座寵物公園，市府已編列工程經費新台幣500萬元，今年完成選址後，預計明年下半年前啟用，近年並舉辦狗狗森友會等活動，期盼將基隆市打造成為寵物友善城市。

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市府產業發展處長黃健峰表示，狗狗森友會去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫停，今年在碧砂漁港擴大舉辦，並結合飼主帶家中愛犬登基隆嶼活動，觀光及城市行銷處原有15個名額，今天再開放20個名額供民眾報名。

市府指出，這場活動以寵物公園為概念，設置狗狗闖關遊戲區，參與比賽都可獲得精美好禮，還有機會獲得寵物推車等，基隆市動物保護防疫所也安排獸醫師提供免費狂犬病疫苗注射和寵物健康諮詢，歡迎大家前來共襄盛舉。（編輯：張雅淨）1110913