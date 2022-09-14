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花蓮重慶市場拜票 Kolas：感到民心思變

2022/9/14 11:11（9/14 11:41 更新）
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民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（前右2）14日到花蓮市重慶市場掃街拜票，與團隊一同振臂打氣加油。中央社記者李先鳳攝 111年9月14日
民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（前右2）14日到花蓮市重慶市場掃街拜票，與團隊一同振臂打氣加油。中央社記者李先鳳攝 111年9月14日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka今天到花蓮市重慶市場掃街拜票，她說，到市場是花蓮人的日常，感受到民眾非常熱情，也感到民心思變，相信「花蓮要改變是真的」。

今天上午Kolas與競選團隊到重慶市場向攤商、民眾逐一拜票；尋求連任的無黨籍縣議員楊華美也同一時間選在此處拜票，平時人潮很多的市場更顯得熱鬧。

Kolas接受媒體聯訪表示，已展開一連串掃街行程，不論是市場、街道上和民眾互動，雖然時間相當短暫，但感受到民眾非常熱情，而且從互動中讓她相信「花蓮要改變是真的」，從今天起要加倍與民眾面對面。

Kolas指出，市場是花蓮人的日常，然而也有許多需改善、規劃的地方，聽聽人民聲音，與大家第一線接觸，可聽到民眾第一時間的反映，也看看市場周邊交通、停車區及內部是否能有更好、更友善的設計。

花蓮市重慶市場於2015年3月改建完成，為二層樓鋼構建物，一樓為零售市場計有273個攤位，販售各類肉品、水產海鮮、蔬果、小吃、服飾、百貨等。（編輯：郭諭儒）1110914

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（前）14日上午與競選團隊到重慶市場掃街拜票，向攤商、民眾逐一問候，請託支持。中央社記者李先鳳攝 111年9月14日
民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（前）14日上午與競選團隊到重慶市場掃街拜票，向攤商、民眾逐一問候，請託支持。中央社記者李先鳳攝 111年9月14日
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