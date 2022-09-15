合約要求全年無休 慢飛天使掃公園風景不再

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新北市智障者家長協會總幹事林秀英（左）15日向市議員何博文服務處陳情，說明以往承攬清掃板橋區公園的業務，慢飛天使不堪全年無休清掃，協會也無力再負擔人事費用。右為民進黨新北市議員參選人黃淑君。（何博文服務處提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年9月15日

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市智障者家長協會今天表示，板橋區公園清掃勞務合約要求全年無休，讓孩子吃不消，帶孩子外出也須增聘一定比例社工協助，人力吃緊，實在無力負擔額外人事成本。

民主進步黨新北市議員參選人黃淑君發布新聞稿表示，協會慢飛天使孩子們過去清掃板橋5處公園，透過工作逐步適應社會，但今年起孩子們不堪全年無休清掃，協會也無力再負擔人事費用，不再承接勞務合約。

她說，勞務合約1年期，要求孩子「365天不休息」到場清掃，導致孩子身心不堪負荷，協會還要另聘人力支援清掃。

黃淑君表示，合約本意是訓練孩子透過勞動，熟悉社會運作，卻讓孩子身心俱疲，全年無休要求不合理，完全忽視身心障礙者工作權益。

協會總幹事林秀英透過新聞稿說，其實孩子們常問何時才能繼續回公園，但全年無休的要求讓孩子吃不消。

板橋區公所告訴中央社記者，公園為市民活動、遊憩中心，每天聚集相當多民眾活動，造成髒亂、污染，確實須每天清掃，但合約中未規定每天出勤人數，僅要求環境達清潔即可，如果協會仍有意願承攬清潔維護事宜，公所將協助。

新北市政府社會局說，獲悉協會困境，將了解協助。（編輯：李明宗）1110915