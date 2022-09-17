林明溱脫褲說惹議 民進黨：請為粗鄙不堪言論道歉

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（中央社記者溫貴香台北17日電）針對南投縣長林明溱今天站台助講提及，他4年前競選連任把蔡英文「脫褲」；民進黨今天表示，林明溱為了選舉公開口出穢言侮辱女性，這不僅是嚴重失言更是道德破產，請林明溱道歉。

民進黨發言人謝子涵晚間表示，林明溱今天出席國民黨南投縣長參選人許淑華競選總部成立活動時稱，「4年前，我在競選的時候，我們也把蔡英文脫褲，我們贏得有沒有漂亮？這次我們再次給她脫褲好不好？」

謝子涵敬告縣長林明溱指出，政治不應超過人性，林明溱為了選舉，口不擇言打擊民進黨南投縣長參選人蔡培慧，請林明溱還給選民一場有建設性對話的選舉，並且為自己的言論道歉。

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她還質問，南投縣長候選人許淑華身為女性，在旁邊聽到縣長的「脫褲」說法，「難道不會覺得不妥嗎？朱立倫主席認同這種粗俗的說法嗎？」

對於林明溱致詞稱，上任8年能為縣府還債，全靠許淑華和馬文君兩位立委向中央討經費。謝子涵指出，林明溱一面感謝中央的建設經費幫助債台高築的南投，一面稱讚國民黨立委爭取預算，還用粗俗的言語謾罵總統，根本邏輯錯亂。（編輯：林克倫）1110917