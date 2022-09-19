彰化喬友大樓火災影響結構安全 20日動工拆除

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（中央社記者蕭博陽彰化縣19日電）彰化市喬友大樓去年大火，災後檢測確認影響建築物結構安全，考量都市公安等因素，評估建議拆除重建為優先方案，拆除工程在今年8月2日發包由風速營造得標，申報明天開工。

彰化市喬友大樓去年6月30日大火釀4死，其中彰化縣消防局消防員陳志帆殉職火場。大火後基於公安考量，彰化縣政府委託彰化縣建築師公會進行大樓結構安全鑑定，評估結果以拆除重建為優先方案，拆除工程8月2日發包，預計9月20日開工，總工期135個工作天。

彰化縣政府建設處今天發布新聞稿指出，因應即將拆除，先前已公告請大樓所有權人搬遷私人物品及停止使用，同時為確認建築物內水電管線遷移及拆除工程界面配合問題，陸續與電力、電信、自來水、瓦斯等管線單位、路權單位召開協調會議，確認各項細節。

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有關喬友大樓拆除方式、作業流程、風險評估管理、環境影響處理、交通衝擊評估等，建設處表示，工程承攬廠商風速營造有限公司已提送施工計畫、品質管理計畫、勞工安全衛生計畫等書件，並由監造單位杜風工程顧問公司審查，盼加速進程，順利完成拆除。

建設處指出，喬友大樓受損評估發現混凝土強度明顯降低，鋼筋降伏強度也受影響，足以影響建築物結構安全，喬友大樓未達目前法規規定的耐震能力，雖可進一步補強，但考量都市公共安全潛在危險因素，公會建議應以拆除重建為首要方案。（編輯：戴光育）1110919