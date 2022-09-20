陳薇仲公布競選識別 黃希賢提危老建築公辦都更

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無黨籍基隆市長參選人黃希賢（右）20日表示，未來會將危老重建列為都更重要目標，並在市府成立「都市更新處」，盤點市區結構安全有疑慮的老舊公寓，進駐並設立工作站，資源積極整合。（黃希賢提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月20日

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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）時代力量基隆市長參選人陳薇仲今天公布競選識別設計，以融合山海和年輕衝勁為元素，邀市民一起好好生活。無黨籍基隆市長參選人黃希賢提出政府須主動進場公辦都更危老建築。

陳薇仲透過新聞稿表示，這次的設計以明亮的黃色為主要色調，設計師以「薇」（Wei）字母作為識別核心，將W與象徵基隆海港都市的波浪意象結合，呈現出城市持續漸進的流動感，柔和起伏的線條則彰顯友善、尊重多元、活力的特質，並強調與環境生態共好、共存的價值。

陳薇仲說，她希望藉著明亮、有活力並融合基隆意象的設計，傳達與市民、山海共好，打造宜居港都的理念，並邀請所有市民，一起在基隆好好生活。

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另外，台東強震造成花蓮縣和台東縣災情，黃希賢表示，未來會將危老重建列為都更重要目標，並在市府成立「都市更新處」，盤點市區結構安全有疑慮的老舊公寓，進駐並設立工作站，資源積極整合。

黃希賢說，地震不會挑地區，大台北生活圈的基隆沒理由變成次等公民，屆齡的危老建築，政府必須主動進場，以「公辦都更」方式，才是保障居住安全的唯一解方，並在基隆7個行政區設立「都更中繼宅」，讓危老建築的住戶可以優先入住，重建完成後再遷回。（編輯：李錫璋）1110920