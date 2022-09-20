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癌父過世家中遭斷水電 小兄妹失依靠多日未洗澡

2022/9/20 17:54
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（中央社記者吳哲豪彰化20日電）彰化和美鎮白姓小兄妹因父親罹癌過世，頓失依靠，家中被斷水斷電，好幾天沒洗澡，喪葬費也無著落。民進黨彰化縣議員賴清美盼相關單位協助；縣府表示，會安排後續照顧事宜。

彰化縣政府社會處今天發布新聞回應指出，將協助小兄妹處理父親喪葬事宜，也會安排後續照顧事宜，讓兄妹2人能安心就學、安定生活。

民主進步黨彰化縣議員賴清美接受媒體聯訪指出，和美鎮1對白姓小兄妹是單親家庭，原本跟著父親生活，但日前父親因罹癌過世，家中也因繳不出電費被斷水斷電，小兄妹因此好幾天無法洗澡，也籌不出喪葬費用，無法幫父親辦理後事。

賴清美說，小兄妹後來雖和大伯住在一起，但大伯健康狀況有問題，生活也不穩定，期盼相關單位協助安置小兄妹。

縣府社會處則說明，白姓小兄妹因家中經濟陷入困境導致遭停水停電部分，已由社工提供急難救助金予以協助，後續縣府也將持續協助白男喪葬以及兒少後續監護、生活照顧安排等事宜，全力協助穩定家庭生活。（編輯：謝雅竹）1110920

賴清美
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