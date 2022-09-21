婦人車禍脾臟破裂治癒 澎湖醫院守護在地健康

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澎湖一名婦人因車禍引發外傷性脾臟破裂與多處出血，衛福部澎湖醫院團隊採用「腹部經皮血管內栓塞」治療，助患者順利康復出院，無需再送本島就醫。（衛福部澎湖醫院提供）中央社 111年9月21日

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（中央社澎湖縣21日電）澎湖戴姓婦人車禍引發外傷性脾臟破裂及多個脾臟出血點，衛福部澎湖醫院醫療團隊採用「腹部經皮血管內栓塞」治療，順利讓患者治癒出院，不需再送本島就醫。

部立澎湖醫院發布新聞指出，澎湖75歲戴姓婦人騎車與汽車擦撞，經檢查發現外傷性脾臟破裂及多個脾臟出血點，醫療團隊包括急診、外科與放射科等，採用「腹部經皮血管內栓塞」治療，透過穿刺建立周邊血管路徑，將微導管送至血管破裂處進行止血。

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澎湖醫院表示，接著再進行血管攝影確認有無出血，術後觀察48小時內未見出血，可拔除導管加壓止血，若發生少部分嚴重受損臟器因缺血壞死進而化膿產生感染，可以抗生素及適當引流解決。這名戴姓婦人則在一個星期內痊癒出院。

澎湖醫院長匡勝捷表示，車禍致死率在國內十大死因排名第6位，占事故傷害死亡人數約40%，其中腹部鈍傷後最常見受傷的是脾臟與肝臟等撕裂傷，過去都需緊急進行開刀或後送至台灣本島治療，醫院創傷小組醫療團隊近年來採用「腹部經皮血管內栓塞」治療，已搶救5名患者，可安心在地治療，不用再舟車往返，就近獲得醫療照顧。（編輯：謝雅竹）1110921