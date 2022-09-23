離島3縣聯合運動會 競技趣味展現情誼

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第9屆離島3縣聯合運動會23日晚間將在澎湖縣立體育場盛大開幕，金門代表隊22日已在游泳項目率先奪得首金。中央社 111年9月23日

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（中央社澎湖縣23日電）第9屆離島3縣聯合運動會，今晚在澎湖縣立體育場舉行開幕，9項正式賽事，金門代表隊昨天已在游泳項目率先奪得首金，籃球等賽事今天都陸續登場。

澎湖、金門與連江3縣每2年舉辦一次離島運動會，今年輪由澎湖縣政府主辦，規劃有田徑、籃球、羽球、慢壘、桌球、沙灘木球、磯釣、游泳、網球9項賽事及機關組趣味競賽，3離島縣共計選手隊職員有近600人，澎湖第66屆全縣運動會也同步登場，有近3000名男女選手參賽。

澎湖縣政府表示，離島運動會今晚在縣立體育場盛大開幕，除有歌手許富凱、文青樂團告五人等演唱外，還有300秒環狀煙火與在地社區及青少年國樂團等1600多人演出童年往事與國樂等，昨晚進行彩排，贏得掌聲。

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游泳賽事昨天先行展開，金門縣代表隊奪得首面金牌，至於木球、籃球與趣味競賽，今天都登場。因受到海面風浪影響，原訂在澎湖北海域舉辦的磯釣賽，改至馬公金龍頭海域進行。

澎湖縣政府表示，今年離島運動會，共計有隊職員選手近600人，其中金門縣218人、連江縣164人、澎湖縣192人，另同步舉辦的澎湖全縣運動會，則有近3000名男女選手參賽，是澎湖少見的大型體育賽事，賽事將一直進行至25日結束。（編輯：郭諭儒）1110923