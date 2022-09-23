更多編輯台推薦新聞：
專訪／義大利總理熱門人選梅洛尼：當選後加強與台灣合作
國際

專訪／義大利總理熱門人選梅洛尼：當選後加強與台灣合作

0+7入境檢疫擬10/13上路 何時該快篩？可外出用餐嗎？QA一次看
生活

0+7入境檢疫擬10/13上路 何時該快篩？可外出用餐嗎？QA一次看

成功的人不一定最有才華 2022搞笑諾貝爾：運氣才是關鍵
科技

成功的人不一定最有才華 2022搞笑諾貝爾：運氣才是關鍵

台美混血卡洛爾登大聯盟 從媽媽身上學到聰明打球
運動

台美混血卡洛爾登大聯盟 從媽媽身上學到聰明打球

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

離島3縣聯合運動會 競技趣味展現情誼

2022/9/23 13:13（9/23 13:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
第9屆離島3縣聯合運動會23日晚間將在澎湖縣立體育場盛大開幕，金門代表隊22日已在游泳項目率先奪得首金。中央社 111年9月23日
第9屆離島3縣聯合運動會23日晚間將在澎湖縣立體育場盛大開幕，金門代表隊22日已在游泳項目率先奪得首金。中央社 111年9月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣23日電）第9屆離島3縣聯合運動會，今晚在澎湖縣立體育場舉行開幕，9項正式賽事，金門代表隊昨天已在游泳項目率先奪得首金，籃球等賽事今天都陸續登場。

澎湖、金門與連江3縣每2年舉辦一次離島運動會，今年輪由澎湖縣政府主辦，規劃有田徑、籃球、羽球、慢壘、桌球、沙灘木球、磯釣、游泳、網球9項賽事及機關組趣味競賽，3離島縣共計選手隊職員有近600人，澎湖第66屆全縣運動會也同步登場，有近3000名男女選手參賽。

澎湖縣政府表示，離島運動會今晚在縣立體育場盛大開幕，除有歌手許富凱、文青樂團告五人等演唱外，還有300秒環狀煙火與在地社區及青少年國樂團等1600多人演出童年往事與國樂等，昨晚進行彩排，贏得掌聲。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

游泳賽事昨天先行展開，金門縣代表隊奪得首面金牌，至於木球、籃球與趣味競賽，今天都登場。因受到海面風浪影響，原訂在澎湖北海域舉辦的磯釣賽，改至馬公金龍頭海域進行。

澎湖縣政府表示，今年離島運動會，共計有隊職員選手近600人，其中金門縣218人、連江縣164人、澎湖縣192人，另同步舉辦的澎湖全縣運動會，則有近3000名男女選手參賽，是澎湖少見的大型體育賽事，賽事將一直進行至25日結束。（編輯：郭諭儒）1110923

許富凱
鄧麗君穿越時空再現雲林 9/10加開一場僅限在地人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族