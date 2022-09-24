幼兒確診抽搐父母心慌 嘉警鳴笛開道救援

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嘉義縣翁姓男子日前因10個月大的孩子確診染疫導致全身抽搐，憂心不已，開車就醫途中攔下巡邏警車求助，盼能幫忙開道，員警也隨即鳴笛，讓原本25分鐘車程縮短至12分鐘。（警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年9月24日

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣24日電）翁姓男子10個月大的孩子感染疫情抽搐，22日上午11時多半路攔下警車，求助幫忙開道送醫急救；嘉義縣竹崎警方沿路鳴笛，原本25分鐘車程，縮短12分鐘及時送醫救援。

嘉義縣竹崎警分局今天新聞稿指出，復金派出所副所長林志原與警員林惠君22日11時許巡邏行經竹崎鄉嘉120線1.5公里處，翁男急停路中攔停警車求援。

翁男說，孩子10月大，21日感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），但22日居家照護時發現孩子全身抽搐且神智不清，夫妻倆急忙駕車就醫，幸好途中巧遇巡邏警察請求協助。

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警方擔心翁男開車恐延誤就醫，通知救護車也需等待，為爭取送醫時間，警車立刻鳴笛幫忙開道，順利抵嘉義基督教醫院急診室，原本25分鐘的車程，在12分鐘就抵達。

竹崎警分局表示，行政院長蘇貞昌在防疫會議中指示疫情期間警察機關遇有民眾急病需到院就醫請求開道護送時，應本於急難救助精神，全力協助安全護送及縮短送醫時間。且為民服務是警察職責，看到孩子平安健康，也跟家屬一樣喜悅。（編輯：孫承武）1110924