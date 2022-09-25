南投開打次世代疫苗 人潮爆量衛生局急加派人手

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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）南投縣今天在各鄉鎮市開打莫德納次世代疫苗等，位於南投市的慈濟聯絡處接種站湧逾千人，超乎衛生局預期，場面一度混亂，衛生局緊急發放飲水、增派人力，逐漸消化排隊人潮。

南投縣政府衛生局今天下午發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心昨天配送莫德納次世代疫苗約6000劑，今天在13鄉鎮市開設接種站，提供接種選擇為莫德納次世代、莫德納、高端、BNT疫苗，截至下午1時30分，莫德納次世代疫苗接種3888人、其他廠牌共895人。

衛生局表示，南投慈濟聯絡處接種站今天人潮擁擠，因長者接種踴躍，等候時間稍久，造成部分民眾怨言，衛生局立即增派人力，並請詹建盛診所醫護團隊等立即加入接種站行列，針對在外等候許久的民眾，衛生局也提供奶茶、礦泉水等給長者及家屬使用，衛生所人員及慈濟志工中午未用餐，持續服務直到完成作業。

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衛生局長陳南松說，近日本土BA.5確診者數量增加，民眾擔憂施打BA.1次世代疫苗防護力不足，因此暫緩接種BA.1次世代疫苗，甚至是第4劑疫苗，但接種上1劑已超過4、5個月的族群，若符合接種資格及間隔，與其等待接種針對最新病毒株推出的疫苗，不如快接種BA.1次世代疫苗或第4劑，降低重症及死亡機率。

對於南投市接種站人潮爆量，陳南松接受媒體聯訪說，隨著國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫持續調整鬆綁，民眾施打疫苗意願也減少，近期假日接種站人潮不多，這次採寄發通知及現場排隊，不料有不少民眾等著施打次世代疫苗，使得人潮超乎預期。（編輯：黃世雅）1110925