快打站發放盧秀燕扇子惹議 中市府稱防疫宣導品

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民進黨台中市議員江肇國26日指稱，有中市府人員在疫苗快打站發送印有台中市長盧秀燕競選文宣的扇子，違背行政中立。（江肇國提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月26日

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）民進黨台中市議員江肇國今天指稱，有中市府人員在疫苗快打站發送印有台中市長盧秀燕競選文宣的扇子，違背行政中立。中市府表示，天熱發送防疫扇供民眾使用，屬於市政宣導品。

台中市次世代COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗快打站今天開打，江肇國接獲民眾檢舉指出，在大墩文化中心接種疫苗時，在休息區發現市府人員發送盧秀燕的競選扇子，公務人員利用上班時間毫不遮掩地公器私用，相當誇張。

江肇國表示，昨天才發生大里區公有電子看板播放盧秀燕與其他參選人合體的競選廣告，民進黨台中市長參選人蔡其昌也指出盧秀燕利用公務行程進入校園宣傳選舉，現在還出現快打站內有市府人員公然發送印有盧秀燕競選文宣的扇子，根本踐踏行政中立的法令。

江肇國指出，距離選舉日越近市府機器動得越厲害，盧秀燕務必要秉持行政中立的原則，不要再濫用公部門資源，放過公務員、也放過只想單純施打COVID-19疫苗的民眾。

對此，台中市西區區公所透過文字稿表示，台中市各區在今、明天2天開設快打站，提供長者次世代疫苗接種服務，服務對象皆為75歲以上長者，考量天氣尚屬炎熱，公所將庫存的2000支「防疫扇」發放長者散熱使用，同時提醒民眾防疫，屬於市政宣導品。

另外，民進黨台中市議員蕭隆澤也在市議會質詢指出，市府應落實行政中立。

台中市民政局長吳世瑋答詢表示，市府在7月28日、8月27日、9月3日開設的快打站也都有提供，主要讓接種的民眾消暑使用，與選舉無關。（編輯：戴光育）1110926