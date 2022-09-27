朱銘「紳士」10月回歸基隆 師生還可暢遊美術館

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藝術家朱銘雕塑作品「人間系列－紳士」將於10月7日重返基隆市國門廣場，市長林右昌（左4）說，市府並開啟藝術扎根行動，基隆國中、國小及幼兒園師生，10月起一年內可不限次數，免費參觀朱銘美術館。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月27日

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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）今年6月城市博覽會期間，朱銘雕塑作品紳士在國門廣場展出受到好評，經市府爭取，將於10月7日回歸國門廣場，且基隆國中、國小及幼兒園師生，一年內還可不限次免費參觀朱銘美術館。

基隆市長林右昌今天和朱銘美術館館長賴素鈴、市府觀光及城市行銷處長曾姿雯、市府教育處長杜國正，共同簽署城市美學頁面，希望以藝術構建工程，逐步打造國門之城。

林右昌指出，城博會結束後，市府立即和館方洽談合作，盼把城博會揭櫫的理想與價值，呈現城市美術館、博物館的概念，讓「整個城市，都是展演的空間」。

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林右昌表示，除迎接「人間系列-紳士」重返國門廣場外，市府更開啟藝術扎根行動，基隆國中、國小及幼兒園師生，從10月1日起，一年內可不限次數，免費參觀朱銘美術館，不僅有助培養孩子對城市環境美學敏感度，也讓基隆這座城市和朱銘美術館，有了更強的連結模式。

賴素鈴指出，朱銘雕塑紳士系列作品在城博會期間，為經過國門廣場的人們心中點燃對藝術的熱情之火，為回應民眾的殷殷期盼，市府與朱銘美術館合力促成此次城市美學與藝術教育扎根行動，讓11名「紳士」重返基隆。（編輯：張銘坤）1110927