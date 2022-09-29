台東水資源中心偷跑排放水 環保局開罰184萬元

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台東縣政府建設處興建的台東市水資源回收中心，民國110年2月至9月間在未取得營運操作許可情況下偷排放水，遭到民眾檢舉，台東縣環保局開罰廠商新台幣184萬元。中央社記者盧太城台東攝 111年9月29日

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（中央社記者盧太城台東縣29日電）台東縣政府建設處興建的台東市水資源回收中心，去年2月至去年9月間在未取得營運操作許可情況下偷排放水，台東縣環保局開罰廠商新台幣184萬元。

台東縣議會今天進行台東縣政府環保局年度預算審查，台東縣議員林參天質詢台東縣環保局長郭建成指出，「台東縣環保局是否曾經對建設處偷排污水到大海開罰」。郭建成答詢表示，的確開罰新台幣184萬元。

林參天進一步質詢，台東市水資源回收中心在尚未取得營運操作許可就偷排放污水，經民眾檢舉，環保局拍照存證，並向建設處開罰184萬元，「是縣政府罰政府嗎」那資金來源呢？對此，郭建成未回應。

林參天接著說，台東污水處理廠及污水道許多工程有問題，包括延宕將近1年的工程沒罰款等，目前檢調都在偵辦，前陣子也約談建設處相關人員。

台東縣政府建設處城鄉環境工程科長陳承龍接受記者電話訪問表示，環保局有對廠商開罰。

陳承龍指出，台東市水資源回收中心去年2月開始營運，廠商在營運前須取得排放水許可，但廠商延宕至去年9月才取得，因此2至9月這段時間的排放水遭到民眾檢舉，目前已取得排放水許可。（編輯：戴光育）1110929