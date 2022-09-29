金門首場時尚光雕秀 週末點亮陳景蘭洋樓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

金門縣金湖鎮公所今年特邀光雕藝術家徐志銘，以百年陳景蘭洋樓為載體，打造蘊涵藝術和時尚的金門新意象，29日下午並舉辦記者會，介紹陳景蘭洋樓光雕秀設計理念並展示模擬畫面。中央社記者黃慧敏攝 111年9月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣29日電）2022年金門縣金湖海灘花蛤季10月登場，有別於過去18年的做法，鎮公所邀請光雕藝術家徐志銘，以百年陳景蘭洋樓為載體，打造蘊涵藝術和時尚的金門新意象，並為花蛤季暖身。

位於金湖鎮成功海邊的陳景蘭洋樓，建於1921年，是金門規模最大，保存最佳的洋樓，勘稱金門「番仔樓」的代表作。鎮公所下午舉辦記者會，由徐志銘說明陳景蘭洋樓光雕秀設計理念。

徐志銘表示，陳景蘭洋樓是極具獨特魅力的建築，本身就是一件不可多得的藝術品，他花了3個月的時間思考規劃，利用光影巧思，除了為陳景蘭洋樓呈現在地人文地景和圖騰外，同時注入藝術和時尚元素，讓洋樓在夜裡耀眼奪目，也跳脫民眾對金門和陳景蘭洋樓的認知。

金湖鎮長陳文顧表示，花蛤季舉辦多年，為了突破以往一成不變的模式，今年特別邀請曾為屏東萬金聖母堂、新北市朱銘美術館光雕秀的徐志銘，為金門打造首場光雕秀，讓今年花蛤季不一樣，更有看頭。光雕秀10月1日到2日，每晚7時、8時、9時各演出一場，每場約12分鐘長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，陳文顧表示，金門「一鄉鎮一特色」的金湖海灘花蛤季10月8日到10日每天下午4時到晚上10時，在成功出海口廣場及週邊登場；有歌唱比賽決賽、小天使選拔賽決賽、金CHILL演唱會、沙灘球類活動、親子比賽DIY、市集活動等。

鎮公所表示，今年邀請金曲歌王許富凱及金曲歌后彭佳慧擔任開場及壓軸演唱，還有創作才女魏嘉瑩、文青歌手王立言等人表演。（編輯：謝雅竹）1110929