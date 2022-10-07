更多編輯台推薦新聞：
諾貝爾文學獎得主安妮艾諾：深信人民改變力量
文化

諾貝爾文學獎得主安妮艾諾：深信人民改變力量

星咒之絆摘金漫大獎 Moonsia盼台漫被世界看見
文化

星咒之絆摘金漫大獎 Moonsia盼台漫被世界看見

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻
文化

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳文章獲選台大新校長 將面對學生參與、升學制度等難題
首頁 / 地方

澎湖國際燈光藝術節 50萬盞燈海閃耀

2022/10/7 20:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣7日電）澎湖縣政府推出2022「澎湖國際燈光藝術節」，今晚在馬公第三漁港國際廣場啟燈，50萬盞燈光閃耀，5隻海豚「舞躍銀波」主燈秀，隨著燈光而旋轉跳躍，是活動最吸引人的焦點。

今晚由澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲等人共同啟燈，宣告國際廣場園區的燈光秀正式開始，現場湧進民眾，一睹燈海景觀展演。

澎湖縣旅遊處表示，國際燈光藝術節分三期燈區展出，今晚有超過50萬盞各式大小燈光同步點亮閃耀，5隻跳躍海豚的「舞躍銀波」璀璨的主燈秀，是活動焦點，現場還包括有「光耀漁翁島」、「洄游豐收」等大型主題燈座，並有街頭藝人輪流演出，五光十色的燈海與精彩的歌舞等表演，讓民眾與遊客看個過癮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

為讓「澎湖國際燈光藝術節」活動順利，今天下午旅遊處長陳美齡率工作人員前往文澳城隍廟祈求活動圓滿。今晚首推的「舞躍銀波」主燈秀，每週五至週日晚間7時到9時，每半小時演出。

旅遊處指出，10至11月間還有「珊瑚之心」與「遨游飛翔」等地景藝術燈區將陸續推出，一直持續至明年2月28日，展期長達近5個月，民眾與遊客可以仔細感受燈光藝術節的美景。（編輯：郭諭儒）1111007

賴峰偉
臉書散布不實訊息詆毀女員工 澎縣府委請律師提告 澎湖國際燈光藝術節7日揭幕 國際廣場越夜越迷人
劉陳昭玲
拯救魚礁守護海洋 澎湖清除海底覆網有成 講美國小百年校慶 澎湖府會期勉再創百年風華
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族