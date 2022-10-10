台中市國慶升旗典禮 上萬民眾到場同歡

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台中市政府10日在府前廣場舉行111年國慶升旗典禮，市府估計現場湧入上萬民眾到場觀禮，一起慶祝中華民國生日快樂。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年10月10日

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）今天是雙十國慶日，台中市政府在府前廣場舉行升旗典禮，市府估計現場湧入上萬民眾到場觀禮，市長盧秀燕在會中細數執政成績表示，這是全體市民共同努力的成果。

慶祝111年雙十國慶，台中市政府上午在府前廣場舉行升旗典禮，由光華高工樂儀隊的操槍演出為活動揭開序幕，接著由大明高中儀隊領航國旗護旗進場。

盧秀燕率領市府各局處首長與潭子、梧棲、太平及南屯等4區吉祥物揮舞小國旗步入會場，沿路與民眾握手拍照，歡慶國慶，並與現場民眾齊唱國歌，市府估計現場湧入上萬民眾，一起慶祝中華民國111歲生日。

盧秀燕致詞表示，在國慶這一天，台中也充滿驕傲及光榮感，在媒體各項評比中，台中榮登為最幸福、最宜居、生活品質最好的城市，這是全體市民共同努力的結果，因此她要和市民互相共同期勉，讓台中更好。因為台中好、台灣就會更好。

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盧秀燕指出，今天是中華民國111年的國慶，台中舉行盛大升旗典禮，今年參與的人數比往年多，可能因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相對平穩，民眾能出外正常活動，因此共同來參與國家的生日。

民政局說明，今年國慶典禮特別推出的「虎年雙十國慶紀念幣」及「國慶意象立體口罩」，融入雙十國旗圖騰，別具收藏紀念價值，上午6時多就有民眾現場排隊領取。（編輯：謝雅竹）1111010