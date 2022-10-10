月老香水助牽姻緣 情侶台南水道百年慶留念

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來自台北的陳姓男子（左）10日與女友（右）參加台南山上花園水道博物館啟用百年紀念活動，陳男表示，去年託友人代購博物館文創商品月老香水後果真覓得良緣，連假期間特別帶女朋友前來走訪。（台南山上花園水道博物館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年10月10日

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南山上花園水道博物館舉辦台南水道啟用百年紀念，國慶日連假吸引大批遊客，台北來的陳姓男子向館方表示，去年買了文創商品月老香水，果真覓得良緣，特別帶著女友參加活動。

館方人員告訴中央社記者，這名家住台北的陳先生表示，以前雖未親自造訪過園區，但被水道粉專漂亮照片吸引，因此常上網關注粉專動態，去年看到粉專介紹文創商品月老香水，想到自己因工作忙碌，認識異性機會較少，就抱著好玩的心態，託友人買了一瓶寄到台北，放在書桌上試試看。

館方人員指出，陳先生買完香水約兩週後，忽然有個聯誼機會，正好也有時間參加，就在活動中認識現任女朋友魏小姐；而魏小姐也是因為工作時間有限，沒有參加過類似活動，兩人認識後慢慢發展穩定的交往關係。

館方人員指出，陳先生之後曾私訊水道粉專道謝，館方則邀請對方來參加這次的百週年慶活動，陳先生才決定利用連假機會南下旅遊，並到牽起兩人姻緣的好地方朝聖，還在活動主舞台前拍照留念。

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館方人員指出，水道博物館與台南市各古蹟區在去年同步銷售文化局開發的月老系列商品，其中月老香水最受歡迎，復古包裝加上月老圖案，吸引很多民眾購買作為紀念，還有人買了以後專程拿到月老廟過爐加持。

館方人員表示，今年活動主題是水道水百年，很感謝遊客在這個特別時刻分享令人開心的故事，相信月老牽線，一定能讓兩人長長久久，永浴愛河。（編輯：謝雅竹）1111010