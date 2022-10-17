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竹縣22校汰換為LED燈具 護童眼睛落實節能減碳

2022/10/17 14:31（10/17 14:51 更新）
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為落實校園節能永續發展、保護學童眼睛，新竹縣政府推動「新竹縣學校燈具汰換節能改善執行計畫」，結合企業協助，先後對縣內仍使用傳統燈具的22所學校汰換為高效能LED燈具。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月17日
為落實校園節能永續發展、保護學童眼睛，新竹縣政府推動「新竹縣學校燈具汰換節能改善執行計畫」，結合企業協助，先後對縣內仍使用傳統燈具的22所學校汰換為高效能LED燈具。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月17日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣17日電）新竹縣府今天表示，為落實校園節能永續發展、保護學童眼睛，結合企業協助，先後對縣內仍使用傳統燈具的22所學校汰換為高效能LED燈具，建立更優質照明、校園減碳環境。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，為協助學校推動燈具汰換，竹縣府推動「新竹縣學校燈具汰換節能改善執行計畫」，協助整體電力需求規劃並提供節能服務方式，先推動4所學校汰換7521盞燈具，節電逾46萬度。

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竹縣府指出，考量偏鄉學校受限預算不足，透過結合第一金控及台積電慈善基金會資源，共同協助偏遠地區學校推動燈具汰換，總計共協助18所偏鄉學校汰換近4500盞LED（發光二極體）燈具，節省約27萬度的用電，換算後，可幫學校每年省下約新台幣67.5萬元的電費。

新竹縣長楊文科表示，學校教室照明是學生最常使用的設備，傳統螢光燈管不僅耗電且亮度較低，容易造成光線不足問題，為保護孩子雙眼，汰換老舊電燈，改以選用高效能LED燈具，不僅耗電功率明顯降低，同時有效降低眩光的不舒適感，保護學童視力。（編輯：戴光育）1111017

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