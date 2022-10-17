捷運三鶯線進度達68% 三峽站共構大樓設托老中心

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新北市長侯友宜（中）17日下午視察捷運三鶯線三峽站暨出入口捷運開發區，他說，三鶯線是在地人最關心的捷運，完工後預計三鶯地區到台北市通勤時間可減少20分鐘。中央社記者高華謙攝 111年10月17日

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（中央社記者高華謙新北17日電）捷運三鶯線連接土城、三峽與鶯歌，目前進度68%，新北市長侯友宜說，明年底一定如期完工；另，三峽站將建2處19層的共構大樓，設商場、托老與長照中心，也會供住宅使用。

侯友宜下午視察捷運三鶯線三峽站暨出入口捷運開發區，他說，三鶯線是在地人最關心的捷運，完工後預計三鶯地區到台北市通勤時間可減少20分鐘。

侯友宜表示，今天視察的三峽站因鄰近國立台北大學，周邊已規劃北大社宅與國光青年社宅共1190戶，目前已完工269戶，其餘預計明年底完工。

侯友宜說，捷運三鶯線三峽站設有2個出入口，分別在國慶路2側，這2處同時也是捷運開發基地，都將興建地上17層、地下2層的共構大樓，1到3樓規劃設置商場及公益設施，包含托老及長照中心等395坪，4樓以上則是住宅，預計可供1300人居住、吸引投資興建金額新台幣41億元，預計於今年12月公告徵求投資人。

侯友宜說，三峽站的綠建築評定為銀級，同時通過智慧建築審核；車站屋頂則採用太子樓構造，具自然通風效果並兼具採光照明；外牆以低反射金屬板包覆，以映照四周的綠意盎然，並減低站體帶來的環境衝擊。

根據新北市政府捷運工程局網頁，三鶯線屬中運量捷運，設12座高架車站，可在捷運板南線頂埔站轉乘，過程中設台北大學（恩主公醫院）、陶瓷老街、鶯歌車站與永吉公園等站。（編輯：方沛清）1111017