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白化鸕鶿現身鰲鼓濕地 林管處請遊客勿干擾

2022/10/19 13:33（10/19 13:58 更新）
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嘉義縣東石鰲鼓濕地近日發現白化鸕鷀（左），成為民眾關注焦點。（李榮添提供）中央社記者蔡智明傳真 111年10月19日
嘉義縣東石鰲鼓濕地近日發現白化鸕鷀（左），成為民眾關注焦點。（李榮添提供）中央社記者蔡智明傳真 111年10月19日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）嘉義縣東石鰲鼓濕地近日發現白化鸕鶿，成為民眾關注焦點，嘉義林管處今天表示，歡迎民眾到鰲鼓濕地欣賞越冬棲息的候鳥，但賞鳥時保持適當距離，避免驚嚇或干擾。

林務局嘉義林區管理處告訴中央社記者，鰲鼓濕地森林園區近期候鳥陸續報到，鳥類調查統計已達3000多隻，其中以雁鴨科、鷺科及鷸科種類最多。

嘉義林管處強調，目前觀察到鳥類數量以鸕鶿最多，最近在鰲鼓濕地還發現台灣首見的白化鸕鶿，令遊客非常驚喜，成為關注的焦點。

嘉義林管處說，歡迎民眾到鰲鼓濕地欣賞越冬棲息的候鳥，同時呼籲民眾賞鳥時注意音量並保持適當距離，避免驚嚇或干擾鳥類。

嘉義林管處表示，鸕鶿在野外以吳郭魚為主要食物，也因為水下覓食常弄濕羽毛，因此有長時間出現「展翅」動作，是攝影愛好者的最佳「模特兒」。（編輯：陳清芳）1111019

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