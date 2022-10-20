屏東男散布「民進黨部暗指投雙周」 縣黨部報警提告

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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）選戰倒數，屏東縣市長藍綠捉對廝殺，不料一名男子卻在通訊軟體上散布民進黨屏東縣黨部支持「雙周」、非黨內參選人訊息，縣黨部今天表示，假訊息企圖製造矛盾感與仇恨感，已報警提告。

民進黨在屏東縣長提名周春米，屏東市長提名李清聖，國民黨在屏東市長則提名周佳琪；屏東市長選情戰況，被地方人士視為不分軒輊，相當激烈。

近日有一名男子在通訊軟體散布「民進黨部暗指投雙周」、「接到縣長潘系通知投雙周」的謠言，訊息內容「雙周」疑指民進黨屏東縣長參選人周春米及國民黨屏東市長參選人周佳琪。

民進黨屏東縣黨部今天發出聲明強調，蓄意散布假訊息，穿鑿附會的說法，經截圖查證後，決定採取法律行動，依違反公職人員選舉罷免法第104條，散布不實訊息，意圖使人不當選，前往警局報案並要提告。

縣黨部執行長葉人魁向中央社記者表示，企圖製造矛盾感與仇恨感，也呼籲民眾，在選舉期間謠言滿天飛，真假難辨，千萬不要任意分享不實訊息，以免觸法。（編輯：陳仁華）1111020