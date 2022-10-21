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納骨塔前設太陽能板遭抗議 口湖鄉公所撤案不做

2022/10/21 16:15（10/21 16:21 更新）
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雲林縣口湖鄉數十名鄉民21日到成龍納骨塔前懸掛紅布條表不滿，反對鄉公所在納骨塔前立樁設太陽能板，有破壞風水疑慮。中央社記者姜宜菁攝 111年10月21日
雲林縣口湖鄉數十名鄉民21日到成龍納骨塔前懸掛紅布條表不滿，反對鄉公所在納骨塔前立樁設太陽能板，有破壞風水疑慮。中央社記者姜宜菁攝 111年10月21日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）雲林縣口湖鄉逾20名鄉民今天到成龍納骨塔抗議，反對鄉公所在納骨塔前立樁設太陽能板，有破壞風水疑慮。口湖鄉長林哲凌表示，尊重對於風水有疑慮的民眾，公所決議撤案不做。

雲林縣政府民政處指出，成龍納骨塔前的土地原為殯葬用地，民國96年完成遷葬後，土地閒置至今，口湖鄉公所今年6月提案在這塊土地上設置太陽能光電，依照區域計畫法，殯葬用地可施設太陽能設施，民政處在今年7月同意鄉公所向目的事業主管機關（建設處）申請。

口湖鄉逾20名鄉民今天到成龍納骨塔前懸掛寫有「破壞風水地理」、「黑箱作業真可惡、違法施工黑白來」、「要求撤銷標案」、「藐視鄉民聲音、譴責公所決議」等內容的紅布條，表達不滿。

鄉民接受媒體聯訪問時表示，在納骨塔前設置太陽能光電會破壞納骨塔風水地理，要求鄉公所及太陽光電業者召開公聽會說明，避免基樁拔除再次破壞風水，並須請示神明擇日再進行拔除作業，且在完成後要舉辦法會迴向祖先，以示圓滿。

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對此，林哲凌指出，由於納骨塔的停車場未鋪設地面，也沒有遮陽棚架，經評估施作費用需新台幣數百萬元，考量鄉公所財政，採土地租賃方式與太陽能業者合作，由業者建置太陽能板、舖設地面，下方即可做停車場。

林哲凌表示，鄉公所施作工程都有按程序進行，如今有民眾提出風水地理疑慮，信與不信沒有標準答案，且見仁見智，尊重有疑慮的民眾，決定撤案不做。（編輯：戴光育）1111021

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