嘉縣牛埔仔愛情大草原 裝置藝術「土匪夫妻」進駐

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嘉義縣政府舉辦「再。嘉義—鄉村藝術行動」，來自全台的藝術家與嘉義縣11個社區共同創作15件地景藝術裝置作品已全部裝置完成，其中放置在牛埔仔愛情大草原的「土匪夫妻」最引人好奇。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年10月21日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣21日電）藝術家和嘉縣番路公興村民以迷你貓頭鷹圖像，共創「土匪夫妻」裝置藝術，以公興村的別名「土匪山」命名，融入當地生態環境與歷史文化，在台18線牛埔仔愛情大草原展示。

嘉義縣府10月15日至11月6日舉辦「再。嘉義—鄉村藝術行動」，來自全台的藝術家與嘉義縣11個社區共同創作15件地景藝術裝置作品已全部裝置完成，其中放置在牛埔仔愛情大草原的「土匪夫妻」最引人好奇。

嘉義縣府今天發布新聞稿表示，「土匪夫妻」是藝術家陳彥名、陳俊憲和嘉縣番路公興村民一同創作，公興村別名「土匪山」，古稱「番路山」，日治時期日軍把盤踞在這裡的抗日義士醜化為土匪，所以稱為「土匪山」，作品取名就引用了「土匪」2字，彰顯當地歷史。

嘉義縣文化觀光局企劃科長沈雅茹告訴中央社記者，「土匪夫妻」就是連在一起的貓頭鷹「鵂鶹」，以竹片編成高約3公尺，呈現拱門造型，上面還安裝村民以20種的種子跟自然素材，親手做的各式各樣小貓頭鷹。

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沈雅茹說，番路鄉公興村位在海拔900多公尺的山區，生態資源豐富，白天會出現的可愛貓頭鷹「鵂鶹」，是台灣最迷你的貓頭鷹，個頭雖小卻能獵殺比牠大型的鳥類的猛禽，被視為番路鄉社區環境生態指標，「土匪夫妻」從命名到造型，融入公興村多樣性生態與歷史文化。

文觀局指出，「再。嘉義—鄉村藝術行動」從人文與自然中，整合出「聚落文化共融共榮」以及「人與自然共生共存」觀點，透過共創的裝置藝術與展演活動，全新描繪嘉義的文化生活圈。（編輯：郭諭儒）1111021