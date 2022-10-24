保護日月潭水域 南投加嚴污水放流標準

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）保護日月潭水域，南投縣政府今天通過日月潭水庫陰離子介面活性劑、油脂這2項放流水加嚴標準，從每公升10毫克降至8毫克，送中央核定，同時輔導飯店提高污水處理設備妥善率。

日月潭好山好水，但先前有潭邊飯店業者偷排污水遭查獲，縣府今天召開縣務會議時通過「南投縣廢污水排入日月潭水庫加嚴放流水標準」，將陰離子介面活性劑、油脂的排放最大限值，從中央訂定的每公升10毫克「打8折」，加嚴降至每公升8毫克。

根據縣府環境保護局提供資料，來自廚房、餐廳含高濃度油脂（動、植物性油）、陰離子介面活性劑的污水，若未設置妥適的前處理設施或未定期檢修、清理來維持油脂截留器正常運作效能，含有超量油脂廢污水將造成環境衛生污染及下水道阻塞等問題。

環保局指出，廢污水高濃度陰離子介面活性劑降低處理設施效能，也易與油脂產生乳化作用，於廢污水排放、流動過程中受抽水馬達攪動、高低落差沖擊，形成白色微小顆粒，使水色外觀呈混濁白色，日月潭水色清澈，但近來因周遭飯店未妥善處理廢污水，導致水面漂浮油污、出現異味及水色色差，引起外界關注。

環保局長李易書說，針對日月潭日前發生「牛奶湖」水質污染事件，環保局除立即稽查污染源並開罰違規排放業者，也調查發現污染物以飯店餐廳流出的油脂、陰離子介面活性劑為主，環保局為保護日月潭水域環境，因此決定「加嚴」這2項放流水的水質標準。

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李易書指出，同時為杜絕再發生類似水污染事件，環保局也輔導業者提高污水處理設備妥善率，並視住房率加強污水處理強度，新標準經行政院環境保護署核定後，將依新標準加強稽查並從嚴開罰。

南投縣副縣長陳正昇說，目前日月潭周邊飯店、餐廳等業者廢污水處理，小型商家由交通部觀光局日月潭國家風景區管理處納管，大型飯店、餐廳則須自備設備妥善處理達符合放流標準才能排放，縣府將持續密集稽查並依加嚴新標準取締排放超標污水業者。（編輯：陳仁華）1111024