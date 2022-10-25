遭檢舉涉賄選與惡意攻擊 許淑華及張嘉哲提告

遭檢舉涉賄選與惡意攻擊，國民黨南投市長參選人張嘉哲（左）與國民黨南投縣長參選人許淑華團隊人員25日到南投地檢署提告民進黨南投縣議員參選人曾琮愷、民進黨名間鄉長參選人陳翰立意圖使人不當選、妨害名譽。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年10月25日

（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）國民黨南投縣長參選人許淑華遭縣議員參選人曾琮愷檢舉涉賄選；另外，南投市長參選人張嘉哲也指控曾琮愷、縣議員陳翰立惡意攻擊，張嘉哲今天提告意圖使人不當選、妨害名譽。

國民黨南投縣長參選人許淑華、南投市長參選人張嘉哲今天聯合發布新聞稿表示，民進黨提名有竊盜前科的南投縣議員賴燕雪參選南投市長，民進黨縣議員陳翰立、縣議員參選人曾琮愷在公開場合惡意攻擊「賴燕雪的對手不孝、不要臉，甚至睡助理」等惡質謠言。

根據曾琮愷日前出席賴燕雪造勢活動錄影，曾琮愷在台上說：「她的對手張嘉哲，整天政見發表會只會解釋自己有沒有睡助理、有沒有買豪宅」；陳翰立則說：「對手真的是不要臉到極致，人家說做錯什麼就算了，但只有不孝不行，所以我和那個人不一樣，我也不捨看到賴燕雪被掛看板謾罵，真的是不要臉到了極致。」

張嘉哲、許淑華團隊人員今天與律師到南投地檢署控告陳翰立、曾琮愷涉犯公職人員選舉罷免法「意圖使人不當選」罪嫌、刑法妨害名譽，張嘉哲接受媒體聯訪表示，自從被國民黨提名參選南投市長，就不斷遭到人格損害，希望透過提告陳翰立、曾琮愷來端正選風。

張嘉哲也說，南投縣長林明溱舉辦感恩說明會，遭對手告發賄選，可看出對手陣營為選舉的抹黑與造謠，因此，他提告意圖使人不當選；感恩會在各鄉鎮市舉行，各黨派、各級參選人都有參與，但對手只檢舉許淑華和他，不檢舉同場其他參選人，這很明顯是選舉操作。

許淑華透過新聞稿表示，法務部今年10月18日新聞稿及附件內容，選罷法賄選要件必須行為人主觀上有行賄犯意，而約使有投票權人為投票權一定行使，且必須有對價關係，縣長林明溱、張嘉哲和她，既無行賄犯意，也無對價關係產生，何來構成妨害選舉案件，民進黨為挽救低迷選情，不斷刻意進行選舉抹黑操作。

曾琮愷昨天送檢舉函到南投地檢署指出，林明溱舉辦卸任感恩說明會，會中邀許淑華、張嘉哲及多名國民黨參選人出席，現場多次為各參選人高喊「當選」，最後也由縣府官員發放禮物「泡麵碗」，並有參選人在旁拉票，恐觸犯選罷法賄選罪、公務人員行政中立法。

南投縣政府計畫處昨天回應媒體表示，縣長卸任感恩說明會是縣長林明溱自掏腰包辦理，包括餐費、布置費用等，主要向鄉親說明各鄉鎮建設成果，用負責任態度交代過去2屆8年施政成果，並公開接受民眾檢驗，會中也有政令宣導，會後由宣導局處發送宣導品。

計畫處表示，會中沒有選舉相關請求或期約，與到場任何參選人無關係，且說明會是公開活動，任何人都可參加，歡迎各界一起來分享，例如國姓鄉場次就曾有民進黨參選人的助選團隊參與並發送競選小物。

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對於今天遭提告，曾琮愷回應媒體詢問表示，他是說明為何張嘉哲在說明會上一直解釋被攻擊的事情，而不是主要講政見，所以他只是引述張嘉哲解釋的話，不知道張嘉哲要提告什麼。

陳翰立接受媒體電話聯訪表示：「我覺得他搞不清楚狀況，我沒有講他」，他在台上呼籲做人子女要及時行孝，且他擔任議員至今，助理只聘請男性，他希望身為議員應潔身自愛，「並不是在講他」，對於被提告，不知道對方用意為何，他並無指名道姓。（編輯：黃世雅）1111025