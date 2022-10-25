智慧城市諮詢委員會遭批成效不彰 楊文科允補強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）新竹縣議員吳旭智今天在議會總質詢指出，縣府智慧城市諮詢委員會成立至今僅開會，未見執行力。新竹縣長楊文科說，將著手補強推動，12月會先行規劃明年執行主軸。

新竹縣議會今天舉行第19屆第8次定期會質詢，吳旭智表示，他身為智慧城市諮詢委員會委員之一，但從4月成立至今僅有開會，未見執行力；縣府在落實智慧城市生活推動部分，建議各局處室要建立資通訊共同管溝。

吳旭智指出，以他個人經驗，帶孩子到公園遊玩時，尋找車位很耗費時間，他有製作竹北19座特色公園景點地圖，建議可結合進階開發成APP，就能即時顯示景點人流及停車位置、所剩車格數量等，達到智慧城市生活。

新竹縣政府行政處長邱俊良答詢表示，智慧城市諮詢委員會今年4月成立，預計12月將進行分組討論，規劃明年執行方向，主軸將首重智慧治理整合，並定位以4到8年發展計畫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

楊文科指出，智慧城市涵蓋食、衣、住、行、育樂等多元發展，事實上縣府做得多，但未經整合，例比農業處有推動智慧農業、衛生局有智慧醫療項目等。

楊文科表示，智慧城市諮詢委員會是由縣府重要幕僚及學者專家組成，由各局處提出與智慧城市有關的項目、智慧行政服務等，再提報諮詢委員會尋求提供指導，過去未完成整合，後續將立即著手進行，統整各局處室大數據，做為未來智慧施政發展主軸。（編輯：戴光育）1111025