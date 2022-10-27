南山世貿三館案環評過關 建議提升太陽能發電量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北27日電）南山人壽計畫在台北101旁世貿三館原址興建商辦大樓，曾因台北市環評委員擔心影響101煙火秀而卡關，重新設計建築體後，環評委員今天審議通過，並建議檢討提升太陽能發電量。

南山人壽109年標得世貿三館原址（信義段四小段27、27-1地號土地）70年地上權，基地座落於台北101旁，欲興建商辦大樓。

去年審議時，委員憂心此建築玻璃帷幕造成嚴重眩光，甚至影響101跨年煙火秀，導致環評未過關。南山人壽後續修正建築量體、外觀及周邊建築相容性等，通過都審後，今天再續審環評。

根據開發單位提供資料，建築體由36層樓高的錐柱體改為43層樓高的圓柱體，並採用低反射率帷幕玻璃作為外牆材質後，可見光反射率可控制於13%，避免影響行人或車輛視覺。

環評會中，委員接連提出垃圾衍生量、天橋動線、防鳥擊、淨零排放等議題，最後決議此建築在生活、自然、社會環境、經濟、文化、生態等影響程度及範圍無違反環評法，通過審議。

此外，委員建議，開發單位應檢討自設太陽能發電量，由5%提升至10%，並增加行人動線空間，同時注意建案對周邊排水能力的影響。（編輯：李錫璋）1111027