更多編輯台推薦新聞：
金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最
生活

金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色
生活

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

西班牙遷徙放牧節 「羊羊得意」占領馬德里街頭
國際

西班牙遷徙放牧節 「羊羊得意」占領馬德里街頭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台中神岡桶屍案死者為40多歲男性 背部刺青身分待確認
首頁 / 地方

南山世貿三館案環評過關 建議提升太陽能發電量

2022/10/27 14:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北27日電）南山人壽計畫在台北101旁世貿三館原址興建商辦大樓，曾因台北市環評委員擔心影響101煙火秀而卡關，重新設計建築體後，環評委員今天審議通過，並建議檢討提升太陽能發電量。

南山人壽109年標得世貿三館原址（信義段四小段27、27-1地號土地）70年地上權，基地座落於台北101旁，欲興建商辦大樓。

去年審議時，委員憂心此建築玻璃帷幕造成嚴重眩光，甚至影響101跨年煙火秀，導致環評未過關。南山人壽後續修正建築量體、外觀及周邊建築相容性等，通過都審後，今天再續審環評。

根據開發單位提供資料，建築體由36層樓高的錐柱體改為43層樓高的圓柱體，並採用低反射率帷幕玻璃作為外牆材質後，可見光反射率可控制於13%，避免影響行人或車輛視覺。

環評會中，委員接連提出垃圾衍生量、天橋動線、防鳥擊、淨零排放等議題，最後決議此建築在生活、自然、社會環境、經濟、文化、生態等影響程度及範圍無違反環評法，通過審議。

此外，委員建議，開發單位應檢討自設太陽能發電量，由5%提升至10%，並增加行人動線空間，同時注意建案對周邊排水能力的影響。（編輯：李錫璋）1111027

南山人壽
解除淨值轉負危機 南山：10/1開始資產重分類 花東強震釀災 壽險業祭保費緩繳及傷亡慰問金
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族